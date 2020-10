JE LI NAJSKUPLJI SRPSKI NOGOMETAŠ UPRAVO PRIZNAO DA GA SE REAL MADRID HTIO RIJEŠITI?: ‘Ne znam za to, ali možda je istina…’

Dvadesetjednogodišnji srpski nogometaš Luka Jović prošlo ljeto je stigao u Real Madrid iz njemačkog Eintrachta u transferu vrijednom 60 milijuna eura te tako postao najskuplji nogometaš iz te zemlje u povijesti.

‘U REALU SU HTJELI DA JA OSTANEM, A JOVIĆ ODE’: Španjolski napadač napustio Kraljevski klub pa otkrio dobro čuvanu tajnu

No, u Madridu Joviću nije išlo sve po planu. Prošle sezone nije uspio iskazati i opravdati očekivanja i novac koji je Kraljevski klub uložio u njega. Razočarao je svojim izvedbama na travnjaku, a još su sve gorim učinile neke skandalozne situacije u kojima se našao.

Iako se pretpostavljalo da će u ovom prijelaznom roku Jović promijeniti sredinu, to se ipak nije dogodilo, već je Kraljevski klub napustio drugi napadač, Borja Majoral, koji je otišao u Romu.

