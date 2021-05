JE LI MOGUĆE DA MODRIĆ IGRA NAJBOLJU SEZONU U KARIJERI? Ovi gotovo nevidljivi detalji otkrivaju koliko je Luka zaista jak

Njegov doprinos igri Reala je golem, iako se katkada to zapravo i ne vidi

“Ima ga posvuda, a odigrao je tako puno utakmica. Nikad se ne zaustavlja, dosegao je nevjerojatnu razinu. Govorimo o dobitniku Zlatne lopte. Pazi na sebe i pokazuje da su godine samo broj. Uvijek traži loptu i nastavlja pokazivati svoje kvalitete”, izjavio je to vratar Real Madirda, Thibaut Courtois nakon velike pobjede Real Madrida koja ih je održala u utrci za naslov prvaka.

Real je slavio protiv Granade s 4:1, a hrvatski nogometaš Luka Modrić bio je igrač utakmice i postigao je spektakularan gol. Real sada zaostaje samo dva boda za Atletico Madridom koji prevodi ljestvicu La Lige i do kraja su ostala još dva kola, dakle itekako su u igri.

A u ta preostala dva kola vjerojatno će jednu od ključnih uloga imati baš Luka Modrić. Njegov doprinos igri Reala je golem, iako se katkada to zapravo i ne vidi. Eto, zanimljivo je reći kako je protiv Granade Modrić nije pridonio samo vodećim pogotkom, već da je ostvario i neke impresivne brojke.

U 90. minuta imao je čak 121 dodir s loptom, 90 posto točnih dodavanja, 5/6 točnih dugih lopti, četiri ključna dodavanja, četiri osvojena duela na tlu i dva zračna, a njegova “heat mapa” najbolje govori koliko je sudjelovao u igri i odakle je sve djelovao.

Sezona za pamćenje

Uz sve to Modrić je ove sezone postigao svoj četvrti ligaški pogodak, a to mu nikada do sada u osam godina igranja u Real Madridu nije uspjelo. Modrić u 36. godini života, moramo to priznati, igra možda i najbolji nogomet u karijeri. Odigrao je čak 55 utkamica ove sezone, 46 za Real Madrid i još devet za reprezentaciju Hrvatske, a toliko utakmica nije odigrao od svoje druge sezone u Realu.

Spomenimo i kako je Modrić drugi igrač Real Madrida po broju odigranih utakmica ove sezone, a prvi je vratar Courtois.

Modriću se također naklonila i ugledna Marca. “Kroos je ostao na klupi, a Modrić se izvrsno snašao sam u veznom redu. Modrićeva veličanstvena predstava počela je golom protiv njegovog omiljenog protivnika u Španjolskoj jer je do sada Granadi zabio ukupno tri puta, više su nego protiv bilo koje druge momčadi u LaLigi Santander. Nakon pogotka održao je izložbu driblinga na malom prostoru i proigravanja svojih suigrača”, piše tako Marca o Modriću.

No, Modrićeva sezona još uvijek nije gotova. Ima još dvije utakmice s Realom do kraja i vjerojatno će u obje igrati, a onda mu slijedi kratak predah nakon kojeg slijedi nastup za Hrvatsku na Euru i ne dvojimo da će i tamo igrati u svakoj utakmici. Usuđujemo se reći da bi ova sezona, pogotovo ako se poklopi da uzme trofej s Realom i možda napravi nešto senzacionalno s Hrvatskom, mogla biti jedna od najboljih u Modrićevoj karijeri, ako ne i najbolja.

