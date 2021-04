JE LI MOGUĆE DA JE NEYMAR OVO USPIO PROMAŠITI? Pogledajte kako je brazilski superstar upropastio zicer i bacio navijače PSG-a u očaj

Nogometaši francuskog Paris Saint Germaina u utorak igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka protiv njemačkog i europskog prvaka Bayern Munchena.

UŽIVO, PSG – BAYERN: CHELSEA – PORTO; Bavarci zabili nakon PSG-ove tri vratnice u pet minuta – drama u Parizu

Parižani su u taj susret ušli s prednošću od 3:2 iz prvog susreta, no u uzvratu se stvari ne odvijaju po njihovim planovima.

Bavarci nakon prvih 45 minuta imaju prednost od 1:0 i nalaze se na korak do velikog preokreta.

Nogometaši PSG-a u drugom poluvremenu mogli su potpuno promijeniti cjelokupnu situaciju i izjednačiti rezultat, no Neymar nije uspio ubaciti loptu u prazni gol nakon dodavanja Di Marije.

Trying to figure out how Neymar hasn't scored 🤔 pic.twitter.com/oS7FFpUhPz

— ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2021