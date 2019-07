JE LI MOGUĆE DA GA TRENER VIŠE NE ŽELI? Španjolci donose senzacionalne vijesti oko budućnosti Ivana Rakitića u Barceloni

Hrvatski reprezentativac jasno je istaknuo da ne želi napustiti redove katalonskog giganta

U posljednje vrijeme mnogo se priča o budućnosti hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića u Barceloni, a sada je katalonski list Sport, blizak španjolskom prvaku, objavio senzacionalnu vijest – da se Barca želi riješiti hrvatskog nogometaša.

“Bio je jako bitan nogometaš u našoj momčadi, ali ne znam hoće li biti i dalje u ovoj sezoni”, rekao je trener Barcelone Ernesto Valverde o Rakitiću nakon prijateljske utakmice s Chelseajem koju je njegova ekipa izgubila 1:2, a hrvatski reprezentativac bio je strijelac jedinogh gola.

Sport piše da u Barci misle da je Rakitić završio svoju karijeru u katalonskom klubu i da je vrijeme za nove igrače u tom klubu. U Barci misle, prema pisanju tog lista, da je vrijeme za mlađe igrače od 31-godišnjeg Vatrenog, poput Arthura i Frenkieja de Jonga koji je ljetos stigao iz Ajaxa.

Rakitić je prije nekoliko dana istaknuo da ne želi napustiti Barcu, iako bi ga navodno u svojim redovima rado vidjeli francuski PSG i engleski Manchester United.

Rakitiću se ne ide

Smetaju li me glasnije ? Ne,” kazao je Rakitić na novinarskoj konferenciji u Tokiju.

“Moramo shvatiti da nogomet tako funkcionira. Na neki način to me također, ispunjava ponosom, jer ako drugi klubovi pitaju za mene to je zato što radim stvari jako dobro.”

akitić je kazao kako jednostavno pokušava uživati ​​u nogometu u Barceloni i ne zamara se nagađanjima o tome hoće li napustiti Camp Nou, ali u klubu očito razmišljaju drugačije.