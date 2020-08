Talijanski mediji već neko vrijeme pišu da je fenomenalni Argentinac Lionel Messi glavna meta Intera koji će ga pokušati dovesti u svoje redove 2021. godine, kada Argentincu istekne ugovor s Barcelonom.

ALARM U BARCELONI: Messijev otac stigao je u Italiju, s Interom dogovara bogati ugovor za svojeg sina?

Glasine su se dodatno pojačale nakon što je njegov otac Jorge kupio stan u Milanu u blizini Interovog stadiona, a sada SportMediaset javlja da je stan u istom gradu kupio i Leo.

#FCBarcelona talisman Lionel Messi has reportedly bought a penthouse apartment close to #Inter ’s headquarters in Milan. #SerieA #LaLiga #UCL https://t.co/t43rSU3hKx pic.twitter.com/InWQ9HbFv6

Nedavno je najugledniji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport objavio da u Interu spremaju nevjerojatno bogatu ponudu za Messija i da će ga pokušati privući ugovorom vrijednim nevjerojatnih 260 milijuna eura za četiri godine.

To znači da bi Argentinac po sezoni zarađivao 65 milijuna eura.

#Gazzetta are pumping the wild theory that #Messi could yet join #Inter on a free next year in today’s edition🗞leo pic.twitter.com/ONFmXrUCbE

— The Calcio Podcast🎙 (@CalcioPodcast) July 25, 2020