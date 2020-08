Američki borac hrvatskih korijena 37-godišnji Stipe Miočić obranio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera u borbi održanoj u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.

STIPU ODMAH NAKON POBJEDE PROZVALA DVOJICA STARŠNIH UFC BORACA: Evo što im je odgovorio

Nakon borbe mnogi su ga proglasili najvećim teškašem svih vremena. Među njima je i ESPN, koji navodi kako je skinuo legendarnog Fedora Emelianenka s trona.

“Ako rangirate borce prema karizmi, Stipe Miočić nije u top 1000. Prema nabrijavanju borbe ili ludim predstavama u oktogonu, UFC-ov prvak opet ne stoji dobro. Međutim, ako tražite najvećeg borca u povijesti teške kategorije, pronaći ćete ga u predgrađu Clevelanda”, piše ESPN podsjećajući kako je Cormiera poslao u mirovinu.

#UFC252: Step aside, Fedor: Stipe Miocic stands alone as heavyweight GOAT https://t.co/BlBimqDEQM

— ESPN 102.5 The Game 😷 (@1025TheGame) August 16, 2020