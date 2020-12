JE LI MESSI OVIM IZJAVAMA OTKRIO BUDUĆE PLANOVE? Argentinac objasnio što se događalo ljetos i zašto je htio otići

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti, Lionel Messi, bio je prije nekoliko mjeseci na izlaznim vratima Barcelone. Točnije, Argentinac je zatražio transfer i podigao dosta prašine. Međutim, na kraju je ostao. Nitko ne zna do kada, a početkom mjeseca Neymar je svojom izjavom podigao novu buru.

Izjavio je kako iduće sezone želi igrati s Messijem u momčadi. Svi su ga s toga već preselili u PSG, jer je poznato da je Barcelona u financijskoj krizi i ne može dovesti Brazilca. No, Messi je možda u posljednjem intervjuu kojeg je dao za katalonski radio RAC1 dao naslutiti da to toga neće doći.

“Sada sam dobro, ali sam se ljetos osjećao jako loše. Sve je to posljedica onog što se dogodilo ranije, kako je sezona završila, sve ono sa burofaksom… Sve to sam prenio na početak sezone, ali sada sam dobro. Spreman sam se boriti za što bolje rezultate i trofeje i uzbuđen sam zbog”, rekao je i nastavio.

“Situacija u klubu i oko njega je teška, ali se radujem izazovima koji su pred nama”, poručio je Messi.

