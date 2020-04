JE LI LEGENDARNI ŠPANJOLAC OVIME HTIO OBJAVITI DA SE POVLAČI?: Casillas objavio misterioznu poruku pa je ubrzo obrisao

Casillas je najdublji trag ostavio u španjolskom velikanu Real Madridu, čiji je član bio od svoje devete godine pa sve do 2015. kada je otišao u Porto

Legendarni španjolski vratar i član portugalskog Porta, 38-godišnji Iker Casillas, iza sebe ima bogatu i vrlo trofejnu karijeru tijekom koje je najdublji trag ostavio u španjolskom velikanu Real Madridu, čiji je član bio od svoje devete godine pa sve do 2015. kada je otišao u Porto.

Casillas je prošle godine doživio srčani udar dok je bio na treningu na treningu Porta. Kako su javili portugalski mediji, legendarni vratar se nije dobro osjećao nakon treninga nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili kako je pretrpio infarkt. Odmah je bio operiran i nije bio u životnoj opasnosti.

Nedavno demantirao priču

Španjolac se oporavio i vratio trenzima, a nedavno je rekao kako ne namjerava prekinuti karijeru, iako ima 38 godina.

“Dobro jutro svima. Ne, ne idem u mirovinu. Znat ćete kada dođe taj dan, ali on još nije stigao. Do tada, samo polako. Jučer sam imao pregled kod doktora Felipea Maceda i sve je prošlo dobro. To su sjajne vijesti i želio sam ih podijeliti s vama.” Poručio je to legendarni Casillas nakon što su stigle glasine da se definitivno oprostio od igračke karijere.

Misteriozna poruka

No, Casillas je u utorak na Twitteru objavio i ubrzo izbrisao misterioznu poruku zbog koje su mnogi zaključili da je tako htio objaviti svoj oproštaj od aktivnog igranja.

Ovo je za mene vrlo važan tjedan. Jako važan dan u mom životu je sve bliže. Imam puno uspomena, a prvo čega sam se sjetio je debi za Real Madrid 12. rujna 1999. godine. Četiri dana…”, napisano je u poruci u kojoj je i njegova slika s prve utakmice za Kraljevski klub.