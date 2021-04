Mogući nastanak tzv. Balkanske lige u kojoj bi igrali klubovi s ovih prostora za NET.hr je analizirao bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković

Superliga, natjecanje najmoćnijih klubova koje je osnovano u nedjelju, samo 48 sati kasnije je propala. Projekt je napustilo šest klubova iz engleske Premijer lige (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham), a u srijedu su se za njima poveli Atletico Madrid, Inter i AC Milan, tako da su u njoj su ostala još samo tri kluba – Real Madrid, Barcelona i Juventus.

Predsjednik Reala i Superlige Florentino Perez u četvrtak je rekao kako to natjecanje nije propalo, već da je samo “na čekanju” te istaknuo da se nogometne “navike” u svijetu moraju promijeniti.

Rekao je da bi Superliga imala 15 stalnih sudionika, a pet bi ih se mijenjalo i pokušao uvjeriti da bi i ti “nestalni” članovi imali priliku osvojiti naslov u elitnom natjecanju.

“Zašto je oni (nestalni sudionici op.a.) ne bi osvojili? Mogu se natjecati da izbore jedno od tih mjesta, nešto bi se od toga moglo dogoditi – drugo natjecanje ili nešto poput toga. UEFA mora shvatiti da se nogomet u Europi promijenio i da postoje oni koji žele drugačije natjecanje. Čujem da Skandinavci žele napraviti ligu, Balkanci također, zemlje Beneluxa… Žele promjenu jer bismo umrli u ovoj trenutačnoj situaciji“, rekao je Perez za El Chiringuito.

Za komentar takve, “Balkanske” lige u kojoj bi igrali najjači klubovi s naših prostora nazvali smo Ivana Brlekovića, bivšeg dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

“Što s tiče Skandinavaca, oni su već nešto pokušali, ali im je to neslavno propalo. Liga Beneluxa, Belgija i Nizozemska će probati”, rekao je Brleković pa otkrio detalj o tzv. Alpskoj ligi sa Švicarskom i Austrijom:

“Sad ću vam nešto otkriti, te ideje smo imali ja i pokojni Vlatko Marković (Bivši predsjednik HNS-a) prije 12-13 godina. Mi smo onako ‘uz kavu’ razmišljali o Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji i Slovačkoj. To bi bila nekakva ‘Srednjoeuropska liga’, ali to su u ono vrijeme bile samo lijepe želje. U to vrijeme se to nije moglo realizirati.”

‘Ako sam protiv nečega, onda sam protiv toga’

Zatim se osvrnuo na Balkansku ligu, čiji je žestoki protivnik.

“Te ideje oduvijek postoje, međutim mislim da bi to bilo pogubno za Hrvatsku i ne daj bože da netko pomisli da u tako nešto krene. Iako, u Hrvatskoj sigurno ima ljudi koji bi bili pobornici toga, da ne ulazimo u druge razloge, izvan nogometa i sporta. Možete zamisliti kakvo bi to bilo ludilo po stadionima i oko stadiona, neredi, tučnjave i sve što je karakteristično za ove prostore. Ako sam protiv nečega, onda sam protiv Balkanske lige jer bi to za hrvatski nogomet i hrvatske klubove bilo pogubno”, naglasio je i nastavio:

“Hrvatska je srednjoeuropska zemlja i u tom smjeru treba stremiti u budućnosti. I u nogometu i u sportu i općenito u cijelom razvoju. I, naravno, biti dobar susjed sa svima oko sebe.”

Igranje s ‘civiliziranim’ zemljama

Brleković je potom prokomentirao argument nekih zagovornika Balkanske lige koji tvrde da bi takvo natjecanje povećalo nogometnu kvalitetu na ovim prostorima.

“Kvalitetu bi podiglo da klubovi igraju u srednjoeuropskoj ligi s Mađarskom, Slovačkom, Austrijom, eventualno Švicarskom. Dakle, s civiliziranim sredinama i zemljama. Balkanska liga bi u nekoj mjeri vjerojatno podigla kvalitetu nogometa, ali cjelokupne štete bi bile sigurno puno veće. Sve sam to prošao prije 30 godina, mislim da je to pokušaj da se stvari vrate gdje su bile tada. Vjerujem da to nitko pametan i razuman u Hrvatskoj neće prihvatiti”, poručio je.

Perez se neće smiriti

Za kraj se Brleković osvrnuo na Pereza i njegove ideje o promjeni modernog nogometa.

“Naravno da se on sada neće smiriti. Otkrivaju se sheme kako je mislio taj novac u Superligi podijeliti, u startu mu je bilo blizu milijarde eura, taman da pokrije sve dugove koje je napravio. Nije to njemu razbila niti FIFA niti UEFA, nego nogometni puk, navijači jer je udario u srce europske nogometne kulture i htio ju je preko noći promijeniti”, zaključio je.