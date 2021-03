Francuskom PSG-u je i domaćih 1-1 protiv Barcelone bilo dovoljno za potvrdu pobjede 4-1 u dvoboju odigranom na Camp Nou. PSG je na Parku prinčeva poveo u 31. minuti pogotkom Kyliana Mbappea iz kaznenog udarca, dok je za 1-1 pogodio Leo Messi u 37. minuti. Argentinac je u samoj završnici prvog poluvremena propustio iskoristiti jedanaesterac za vodstvo, kad je njegov udarac obranio Keylor Navas, najbolji igrač PSG-a u uzvratu.

NESTVARAN GOL LIONELA MESSIJA: Čudesni Argentinac dao jedan od najljepših pogodaka u karijeri, o ovome će se još dugo pričati

Tako ćemo po prvi put nakon 2005. gledati četvrtfinale Lige prvaka bez Messija i Ronalda. Mnogi se stoga s pravom pitaju je li ovoj kraj njihove ere.

2004/05 – For the first season since 2004/05 both Cristiano #Ronaldo and Lionel #Messi haven’t reached the Champions League Quarter-Finals. Kingdom. #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/7jd9GY1oes

Norveški novinar, Jonas Giæver, koji piše među ostalim za FourFourTwo i Guardian, ustvrdio je kako je ovo kraj Messijeve i Ronaldove vladavine te kako je došlo doba novih kraljeva – Mbappea i Haalanda.

The new kings have arrived (Mbappé and Haaland)

The kings of the past abdicate (Ronaldo and Messi)

Preostala četiri kluba, uz Borussiju Dortmund, Porto, Liverpool i PSG, koja će se 19. ožujka naći u ždrijebu četvrtfinala Lige prvaka doznat ćemo sljedećeg utorka (16.3.) i srijede (17.3).

2021: ❌ 2020: Messi 2019: Both 2018: Both 2017: Both 2016: Both 2015: Both 2014: Both 2013: Both 2012: Both 2011: Both 2010: Messi 2009: Both 2008: CR7 2007: CR7 2006: ❌ pic.twitter.com/c069CDMhNV

For the first time since 2004-05, neither Lionel Messi’s nor Cristiano Ronaldo’s team will be in the Champions League quarter-finals. 😱

Is this the end of an era? #UCL pic.twitter.com/2Tc0DVO8ft

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021