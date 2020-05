Zvijezda Milana, 38-godišnji švedski napadač Zlatan Ibrahimović ozlijedio je mišić lista tijekom treninga u kampu Milanello, objavio je klupski glasnogovornik u ponedjeljak. Osebujni nogometaš je ozlijeđen tijekom utakmice kojom je završavao trening ‘crveno-crnih’. Teren je napustio šepajući, ali nije upotrebljavao štake.

Iako pretrage još uvijek nisu završene te će u utorak puno stvari biti jasnije, u Milanu strahuju od najgoreg, a to je da će karijera 38-godišnjeg napadača ovom ozljedom završiti. U međuvremenu, oglasio se profesor Pier Paolo Mariani, koji tvrdi da bi se Zlatan mogao vratiti.

