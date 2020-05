JASMIN REPREŠA PONOVNO NA KLUPI KLUBA S KOJIM JE IGRAO FINALE EUROLIGE? Bivši hrvatski izbornik vraća se u Italiju

Taj klub je već vodio od 2002. do 2006. godine, a sada je navodno dogovorio dvogodišnju suradnju

Bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije 58-godišnji Jasmin Repeša po drugi put u karijeri preuzet će vođenje bolonjskog prvoligaša Fortituda, jedinog kluba s kojim je igrao u finalu Eurolige, prenose u nedjelju talijanski mediji.

Repeša je s Fortitudom, klubom koji je već vodio od 2002. do 2006., dogovorio dvogodišnju suradnju.

Fortitudo Bologna reportedly in talks with Jasmin Repesahttps://t.co/jhNhpDwdG0 — Sportando (@Sportando) May 23, 2020

Peti angažman u Italiji

Fortitudo je u trenutku prekida talijanskog prvenstva bio na osmom mjestu sa 11 pobjeda i 10 poraza, a za bolonjsku momčad je igrao 34-godišnji hrvatski reprezentativac Rok Stipčević.

Repeši će ovo biti peti trenerski angažman u Italiji, gdje je osim Fortituda, vodio rimsku Lottomaticu (2006. – 2008.), Benetton Treviso (2010. – 2011.) i EA7 Milano (2015. – 2017.). U talijanskom prvenstvu je osvojio dva naslova prvaka, 2005. s Fortitudom i 2016. s Milanom te još dvaput bio pobjednikom talijanskog kupa.

Dva puta na klupi hrvatske reprezentacije

Nekadašnji trener Done, Cibone, Tofaša, Splita, Slaska, Unicaje i Cedevite, posljednji je trenerski angažman imao u podgoričkoj Budućnosti iz koje je otišao po završetku prošle sezone.

Kao izbornik je vodio hrvatsku reprezentaciju u dva razdoblja, od 2005. do 2009. i od 2012. do 2014. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se kvalificirala za olimpijski turnir 2008. u Pekingu i stigla do četvrtfinala, a u posljednjih 25 godina bio je jedini trener koji je naše košarkaše doveo do utakmice za odličje na EuroBasketu 2013. u Sloveniji, gdje je Hrvatska osvojila četvrto mjesto.