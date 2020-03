JAPANCI PORUČUJU DA ĆE SE OI ODRŽATI BEZ OBZIRA NA KORONAVIRUS, A U SVIJETU SPORTA VLADA KAOS: ‘Mi u Europi i Americi smo u banani’

Pandemija koronavirusa ozbiljno ugrozila (normalno) održavanje Olimpijskih igara u Tokiju

Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da će se Olimpijske igre u Tokiju održati kako je i planirano, od 24. srpnja do 9. kolovoza, unatoč pandemiji korona virusa koja je odgodila ili prekinula veliku većinu sportskih događaja u svijetu.

Japanski premijer obećao da će Japan biti domaćin Igara

Abe je protekle subote obećao da će Japan biti domaćin Igara kako je planirano u srpnju i rekao da nema neposredne namjere proglasiti izvanredno stanje zbog epidemije virusa zbog kojeg je više od 166.470 zaraženih u 141 zemlji svijeta, a preko 6.400 ih je umrlo.

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach najavio je da će u srijedu imati izvanrednu video-konferenciju sa svim članicama MOO-a, što nam je potvrđeno iz HOO-a.

Tele konferencija Thomasa Bacha

Bach bi putem tele-konferencije trebao upoznati predstavnike međunarodnih organizacija, nacionalnih olimpijskih odbora i sportaša s trenutnim položajem i posljedicama pandemije koronavirusa, a bilo bi govora i o sudbini kvalifikacija za OI u svim sportovima. Sve članice bi mogle postavljati pitanja, a MOO bi predstavio akcijski plan…

“Jutros sam razgovarao s tajnikom, središnji državni ured dao je preporuku za natjecanja, ali ovaj dio još nismo nikako dobili. Znamo da su neki Savezi zatvorili svoja vrata, odnosno da ne rade još od petka, ili od danas, pa ćemo vidjeti. Mi u HOO-u imamo još nekog posla za obaviti, ali u biti, ono što se zna je da sport stoji”, kazao nam je šef hrvatske olimpijske misije u Tokiju pri HOO-u Damir Šegota i nastavio:

‘U medijima je osvanula kontradiktorna situacija’

“Malo je u medijima osvanula kontradiktorna situacija, da je conference call u utorak. Mi smo dobili dokument na kojem piše da je u srijedu. Ali, imamo proceduru za kako će se naš predsjednik Mateša uključiti. Pripremamo određena ista pitanja kao i ostali. Za sad stvari stoje tako da će se OI održati. Ali, nama nije jasno na koji način?

U Europi ako sve stane, što će se onda dogoditi? Masovno se odgađaju natjecanja diljem Europe i svijeta. Evo, ja upravo prikupljam informacije za predsjednika od naših sportova već poznata, poput vaterpola i rukometa, koja su još kvalifikacijska natjecanja odgođena. Tako da imamo kompletnu informaciju. Što se tiče organizacije Igara, jutros smo baš dobili mail, ja sam trebao ići 28. ožujka u Tokio u službeni posjet organizacijskom odboru i olimpijskom selu, da vidimo gdje ćemo biti smješteni.

‘Poslao sam Japancima zamolbu da odgodimo posjet’

Međutim, zbog situacije poslao sam zamolbu da odgodimo posjet i da li bi mogli, namjerno sam to napisao, u svibnju mjesecu doći u posjet. Odgovorili su mi da sve njihove službe rade po planu i dalje i da, ako mi planiramo doći u posjet, da jedino tamo do zadnjeg tjedna četvrtog mjeseca možemo to odraditi, a iza toga da je nemoguće, zbog organizacijskih procedura”, objašnjava nam Damir Šegota.

U Hrvatskoj se izdaju sve oštrije mjere i prijedlozi za borbu protiv koronavirusa. U Kini je, prema informacijama koje dolaze u svjetske medije, krivulja u opadanju. Tamo je ono najgore prošlo, pada broj oboljelih u odnosu na broj zaraženih. Skidaju se maske i ljudi se polako vraćaju svojim životima. Iako, situacija nije još u potpunosti gotova.

‘Ako ja i mogu doći tamo, pitanje je hoću li moći izaći iz zemlje’

Šegota nam govori kako se ne zna kakva će biti situacija u Hrvatskoj krajem travnja…

“Ako ja i mogu doći tamo, pitanje je hoću li moći izaći iz zemlje. I koliko je to, na kraju krajeva, i pametno. Uostalom, do tada će se sve znati. Jer, vi morate znati da kvalifikacijska natjecanja ne možete održati tri dana prije Igara. Reći ću vam samo jednu zanimljivu stvar, za jedrenje, ovako neslužbeno da će krajem lipnja biti jedriličarska kvalifikacijska natjecanja, a ako to budu zadnje kvalifikacije, kako će brodovi stići na odredište? Dva mjeseca treba da iz Europe stignu brodovi do Japana. I konkretno, mi još ništa nismo poslali, a sad je bio dedline za borodove, da mogu biti tamo na onom pripremnom dijelu početkom lipnja. Ne znam kako će se jedrenje uopće održati u takvim okolnostima”, rekao nam je Šegota.

‘Svi tražimo odgovore na neka pitanja’

Koronavirus izazvao je kaos u sportu, neke realne stvari postale su sad nerealne i neostvarive…

“Zato i je taj video sastanak najavljen. Jer, svi tražimo odgovore na neka pitanja. Puno toga neodgovorenog stoji u zraku. U ovoj trenutnoj situaciji svi su zbunjeni, svi su sve manje optimistični. Ono što je sigurno da ne mogu prebaciti Igre negdje drugdje, pogotovo ne sad. Tako da ta priča za London pada u vodu.

A odgoda, svi smo to čuli, po Japancima ne dolazi u obzir. Zbog TV prava i drugih stvari, znači bitan je u priči i novac, ne mogu odgoditi niti za sljedeću godinu, niti za 2022. Sad, što će biti, hoće li se Olimpijske igre otkazati ili ne, budemo vidjeli…. Japanci govore da je to zadnje što oni razmišljaju da će biti. E sad, da se Igre prebace za drugu godinu i da se skroz otkažu, što će biti, kako će biti… Mislim da ćemo biti malo pametniji nakon srijede. Neće oni odmah donijeti nikakvu odluku, ali kroz sljedeća dva tjedna mora se presjeći i odnijeti odluka, kako je i što će biti? Kakva će biti situacija u Europi tada, mislim da o tome najviše ovisi”.

‘U Kini se čisti, a u Europi tek počinje’

Pandemija koronavirusa u Kini kasni za Europom, prema pisanju svjetskih medija, oko dva mjeseca…

“Tako je, u Kini se čisti, a u Europi tek počinje. Ako je takav nekakvi tijek događanja i taj period inkubacije da to sve prođe, dva do tri mjeseca, onda smo mi u banani. I u Europi i u Americi. Pa, tko će nastupiti na Igrama, ma taman da se sve očisti, tko će im nastupiti? Svi su malo zbunjeni”, za kraj nam je rekao Damir Šegota.