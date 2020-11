JAKOBUŠIĆ SE SASTAO SA ŠUKEROM: ‘Ja sam novi u nogometu, gledat ću kako Šuker radi. I ne, neću sjediti u HNS-ovoj loži’

Lukša Jakobušić na sastanku s Davorom Šukerom

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić u utorak se u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza sastao s Davorom Šukerom, čelnim čovjekom nogometne organizacije u Hrvata. Inicijativa je došla od strane novog predsjednika Hajduka, a sastanak s predsjednikom HNS-a bio je zakazan u 12.30 sati. Jakobušić i Šuker na sastanku su razgovarali o uključivanju Hajduka u rad HNS-a…

JAKOBUŠIĆ NA SASTANKU S TORCIDOM I NAŠIM HAJDUKOM: Bio je to prvi u nizu dogovorenih i najavljenih sastanaka

‘Govorili smo o puno stvari, puno više nego što bi se moglo zaključiti’

“Drago mi je da smo u HNS-u primili predsjednika Hajduka, da smo otvoreno razgovarali o puno tema koje muče Hajduk, Dalmaciju i HNS. Imamo predstojeće utakmice na rasporedu za Fifin termin”, rekao je Šuker okupljenim novinarima nakon sastanka.

Čelni čovjek Uprave HNK Hajduk izjavio je:

“Govorili smo o puno stvari, puno više nego što bi se moglo zaključiti. Bili smo sami pa smo mogli otvorenije razgovarati, upoznao sam predsjednika sa svime što tišti Hajduk svih ovih godina, ali i s mojim načinom funkcioniranja i kako gledam na sve to. Na potezu je Savez, odnosno predsjednik”, obratio se Jakobušić.

Predsjednik Hajduka rekao je da je najvažnije da je uspostavljen kontakt i da se počelo raditi, ako ne na rješavanju problema, onda barem na upoznavanju s njima.

“Našli smo se, otvorili dijalog i razgovarali otvoreno o puno širim temama nego prije kad smo se gađali priopćenjima i zahtjevima. Moj fokus je Hajduk, tako će i biti, posebno u sljedećih godinu dana. Pratit ću kako radi HNS. Shvatite da sam ja novi u nogometu i da mi treba malo da pohvatam, pa ću gledati kako predsjednik s iskustvom radi i kako on reagira, pa ću se tako i ja postaviti. Mi ćemo svoju poziciju u HNS-u tražiti prije svega kroz NS Splitsko-dalmatinske županije. Kad tamo mi ojačamo i postanemo lideri u svojoj kući, lakše će nam biti ući u HNS”, objasnio je Jakobušić pa rekao što se mora dogoditi da Hajduk uđe u HNS.

‘Nismo ništa zahtijevali, samo smo razgovarali i prenijeli predsjedniku što nas tišti’

“Nismo ništa zahtijevali, samo smo razgovarali i prenijeli predsjedniku što nas tišti. On je dovoljno pametan da zna što nas muči, ali to nije samo u vezi Hajduka. Znate kako je prije bilo, mi nešto kažemo, pa se to odbije samo zato što smo mi rekli. Predsjednik mora pokazati da je predsjednik, da to može jer može, a hoće li, to ovisi o njemu. Logično je da se stvari počnu rješavati, a onda je Hajduk tu indirektno uključen. Sad imamo drugačiju komunikaciju i vjerujem da će predsjednik u godinu dana do izborne skupštine pokazati da je čuo ono što govorimo i da je spreman za rješavanje izazova.”

Hajdukova predsjednika pitali su hoće li sada sjediti u HNS-ovoj loži na utakmicama reprezentacije? On im je kazao kako neće…

“Neću sjedati u ložu s ljudima iz HNS-a jer nismo u HNS-u. Ako nekad budem u tijelima HNS-a, bit ću tamo gdje mi je mjesto”, jasno je odgovorio.

Šuker želi da Hajduk proizvodi igrače i ulaže u infrastrukturu…

“Bitno nam je da Hajduk bude jak, kompetitivan i da u nogometnom žargonu ima moć. HNS se neće uplitati u NS Splitsko-dalmatinske županije, sve ono što Hajduk mora pokazati kroz te institucije da dođe na skupštinu HNS-a su bitne i ja tu želim dati potporu Hajduku. Najvažnije je da prave mlade igrače, infrastrukturu, sve nas muče isti problemi. Na nama je da odradimo utakmice u Splitu i cijeloj Hrvatskoj, pitat ćete nas za godinu dana što smo napravili. Vidimo se u ožujku”, zaključio je Šuker.

“Kad riješimo status kroz Splitsko-dalmatinsku županiju, onda će određeni ljudi ići u HNS, možda čak i imati dopredsjednika, to je logično”, dodao je Jakobušić za kraj.