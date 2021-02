Radovao se pobjedi svojih igračica, no nakon utakmice mu je pozlilo nakon čega je hitno prevezen u koprivničku bolnicu

Vijest o smrti legendarnog hrvatskog rukometaša Zlatka Saračevića glasno je odjeknula regijom. S velikom tugom dočekali su je njegovi prijatelji te nekadašnji suigrači i kolege.

POTRESAN OPROŠTAJ OD LEGENDARNOG SARAČEVIĆA: Shrvana igračica Podravke opisala njihov zadnji susret – ‘Da sam mu barem to rekla’

Jako je teško kad odlaze veliki sportaši i ljudi, a naš Zlatko bio je upravo takav… Hvala Sarač, hvala na svemu,” objavio je Hrvatski rukometni savez.

“Teška smo srca primili vijest o smrti našeg bivšeg igrača. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i najmilijima! Počivaj u miru Zlatko,” poručili su iz njegovog bivšeg kluba Veszprema.

Vijest o Saračevoj smrti objavio je i francuski L’Equipe.

“Bio je legendarni igrač prije nego što je postao priznati trener,” prenosi francuski list navodeći kako je Saračević u Francuskoj proveo sedam godina.

Javio nam se Kaleb

“I sinoć mi je kad sam čuo vijest, a i sada mi je izrazito teško. Cijelo jutro i cijelu večer se svi dopisujemo, zovemo, mislimo da će nam biti lakše, ali smo svjesni koliko nas je ovo šokiralo. Sad kad vrtim slike mogu reći koliko sam volio i cijenio tog čovjeka. Kad je on već bio reprezentativac Jugoslavije jednom prilikom u dvorani u Metkoviću gdje je Borac iz Banje Luke imao trening bio sam jedini na tribinama koji ga je baš želio vidjeti jer mi je tada kao pioniru pojam bio vidjeti reprezentativca države. I samo ću reći to da se u to vrijeme treniralo u dvije trenirke koliko je ta dvorana bila hladna, a kako je tek bilo sjediti na tribini kao nekakav pionir i čekati kad će izaći. Kasnije smo se upoznali i dvije riječi s kojima ga mogu opisati su ljudina i legenda”, kazao nam je Nikša Kaleb kojeg smo zamolili da nam kaže nekoliko riječi o rukometnoj legendi.

“Naravno da bismo sada mogli cijelu njegovu karijeru prepričavati, međutim manje-više se o tome se zna, ali ovo su neki detalji koji nas s njim vežu privatno. Uvijek će nam ostati u sjećanju. Imali smo privilegij ne samo živjeti dok je on živio i dok mu trajala sportska karijera nego i imati ga za prijatelja”, dodao je Kaleb.

Legendarni desni vanjski

Saračević je bio legendarni desni vanjski, a karijeru je počeo u Borcu iz Banje Luke. U Borcu je proveo deset godina osvojivši naslov prvaka bivše države i kup. Iz Banje Luke je 1987. preselio u zagrebački Medveščak gdje je proveo tri godine osvojivši dva Kupa Jugoslavije (1989. i 1990.).

Nakon Medveščaka igrao je u Nimesu, Bordeauxu, Istresu i Creteilu. U Francusko je osvojio dvije titule prvaka s Nimesom, a zatim se 1997. vratio u Hrvatsku u redove Zagreba. Tri sezone je proveo u redovima hrvatskog prvaka, a zadnje dvije stanice njegove igrače karijere bile su Veszprem i Zamet gdje je završio igračku karijeru i počeo raditi kao trener.

Uspjesi s reprezentacijom

Saračević je u dresu Jugoslavije osvojio dvije velike medalje – zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj 1986. i brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu dvije godine kasnije. Vrhunac karijere doživio je u dresu hrvatske vrste osvojivši zlato na OI u Atlanti 1996. godine. U Atlanti je bio cimer s Iztokom Pucom, koji nas je prerano napustio u listopadu 2011.

S Hrvatskom je bio i svjetski doprvak sa SP-a na Islandu 1995., osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. i zlata na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu. Kao član hrvatske reprezentacije 1996. godine dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar”.