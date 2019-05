‘JA SAM KLOPP, A DINAMO NI NE IGRA. BJELICA IMA REZULTAT, ALI NE MOŽE KUPITI IGRU’: Bivši hrvatski izbornik bez dlake na jeziku

Velike kritike uoči finala Kupa

Dinamo i Rijeka u srijedu navečer će odigrati finale Hrvatskog kupa, a uoči tog susreta svoja razmišljanja o tim momčadima i njihovim trenerima ponudio je bivši hrvatski izbornik i trener Dinama Otto Barić, koji je bio potpuno iskren.

Trener Dinama je bivši hrvatski reprezentativac Nenad Bjelica, kojeg je Barić vodio dok je bio izbornik, a u intervjuu za Večernji list nije imao pretjerano lijepe riječi za čovjeka koji je s Dinamom ove sezone prezimio u Europi nakon gotovo 50 godina i tako ostvario povijesni uspjeh.

‘Nije još najbolji’

No, za Barića je sve jasno – Bjelica definitivno nije jedan od najvećih u povijesti Dinama: ‘To smatraju oni koji nemaju pojma što je trener. Trener je tek onda kad je najmanje dvije godine u klubu i kad je napravio nešto. Daj Bože da on bude najbolji, ali za mene nije još. Reći ću vam ovako: kada sam bio trener Rapida, u prvu momčad uveo sam petoricu 18-19-godišnjaka, Schöttela, Pecla, Herafa, Herzoga i Wurza, koji su još bili igrali za juniore. I oni su uskoro svi postali A reprezentativci.’

Barić je imao pet ‘Šunjića’

E, to ja ne vidim u Dinamu. Ne da nema mladih, ima ih, ali to su igrači izvana koji dođu u Dinamo. Ja sam u Rapidu imao pet “Šunjića”. I sad da ima Dinamo još dva Šunjića na drugim pozicijama, Dinamo bi imao jaku europsku momčad. Zato govorim da nema vizije, no to nema veze s Bjelicom. To je bilo u vrijeme Zdravka’, prokomentirao je 86-godišnji Barić.

Zatim je prokomentirao i kakav je Bjelica bio u igračkim danima. ‘Bjelica je bio ozbiljan igrač, dobar igrač, timski igrač, ali nije klasa. Zato ne mogu reći ni da je klasa od trenera. Trenerska klasa je onaj koji osvoji dva-tri prvenstva za jedan klub, i ne samo to. On formira momčad za budućnost’, rekao je, a zatim je dao svoje mišljenje o stilu nogometa kakav igra Dinamo.

‘Ja sam pobornik napadačkog nogometa Borussije Dortmund, Liverpoola, ja sam “Klopp”‘, smatra Otto Barić.

Iskreno je rekao što misli o Bjeličinom Dinamu: ‘Ma, Dinamo ni ne igra! Pazite, ako gledamo momčad u prvenstvu, tu im se postavi na primjer jedna Gorica ili Belupo, pa u stanju su odigrati 1:1, to se nekada nije moglo dogoditi protiv jedne Dinamove prave momčadi, protiv Građanskog. Za sada to ide, ali publika traži igru. Vi da pozovete Zambatu ili Azinovića, oni će vam reći: Otto je imao igru. Imao je u Zagrebu, imao je u Dinamu, u Rapidu. Bjelica ima rezultat, ali ne može kupiti igru, to se ne da’, zaključio je svoje izlaganje u kojem nije bio blag prema Bjelici i Dinamu.