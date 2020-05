IZVRSNE VIJESTI ZA PERIŠIĆA I BAYERN: Vatreni se oporavio i spreman je za ludi nastavak Bundeslige, igra već ovaj tjedan?

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić trenutno je član njemačkog giganta Bayerna iz Munchena u kojemu se nalazi na posudbi iz talijanskog Intera. Prvenstvo u Njemačkoj zaustavljeno je zbog pandemije koronavirusa, što nije bila loša vijest za Vatrenoga jer je on početkom veljače ozlijedio na treningu.

PERIŠIĆ OSTAJE U BAYERNU? Oglasio se čovjek kojeg se u klubu sve pita i otkrio kad će donijeti konačnu odluku

Njega je tijekom treninga ‘polomio’ suigrač Alvaro Odriozola. Na prvu se činilo da nije riječ o ničem ozbiljnijem, da bi malo potom završio na operaciji gležnja.

Robert Lewandowski and Ivan Perišić have fully recovered from their injuries and are available for the Bundesliga restart [Kicker] pic.twitter.com/zSekuZMmZN

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 10, 2020