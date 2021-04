Dvadesetsedmogodišnji izraelski sudac Sagi Berman postat će prvi transrodni sudac u svojoj zemlji, javlja Times of Israel.

On se suđenjem počeo baviti prije deset godina, a od prošle godine je sudac u Prvoj izraelskoj ligi. Na press konferenciji u utorak će objaviti da je transrodna osoba, da će postati žena i zvati se Sapir.

Fascinating news from Israel 🇮🇱:

Sagi Berman, an Israeli Premier League referee, announced that he is undergoing a process of becoming a woman, and changes his/her name to Sapir.

Wants to continue in the profession and has the full support from the IFA and the Referees Union. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq

