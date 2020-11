IZNENAĐUJUĆA TVRDNJA USAINA BOLTA: ‘Kad bi se danas utrkivali on bi sigurno bio brži od mene’

Vlasnik tri rekorda umirovio se prije tri godine

Legendarni jamajčanski atletičar Usain Bolt progovorio je u razgovoru za Marcu o Cristianu Ronaldu. Pritom je iznio tvrdnju koja će iznenaditi mnoge obožavatelje nekada najbržeg čovjeka na svijetu.

“Cristiano bi me danas pobijedio da se utrkujemo. On je još uvijek aktivan, svakodnevno trenira. On je za mene vrhunski sportaš i uvijek je na vrhu. Puno trenira i fokusiran je. Mislim da bi u ovom trenutku bio brži od mene”, rekao je Bolt, kojeg se smatra najvećim sprinterom u povijesti s rekordima na 100, 200 i štafeti 4X100 metara.

Usain Bolt makes bold claim about Cristiano Ronaldo https://t.co/wbSPIyHJJh — footballespana (@footballespana_) November 14, 2020

Jamajčanin je veliki nogometni zaljubljenik, a pokušao je izgaditi karijeru u Australiji nakon što se prestao baviti atletikom.

“Mislim da bi bilo bolje da sam ostao u Europi. U Australiju sam otišao da izbjegnem pozornost medija i budem daleko od svih. Htio sam raditi pod manjim pritiskom, ali nije ispalo kako sam planirao.Mmislim da bi bolje prošao da sam igrao u Europi. Dulje bih trajao u i bih uspješniji”, kazao je Bolt, koji je, inače, godinu dana mlađi od Ronalda.