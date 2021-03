IZNENAĐENJE U SKUPINI U KOJOJ IGRA HRVATSKA: Englezi izgubili, mlade Vatrene čeka težak posao ako misle proći dalje

U susretu 1. kola D skupine Europskog nogometnog U-21 prvenstva reprezentacija Švicarske napravila je iznenađenje i u Koperu pobijedila Englesku sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Dan Ndoye u 78. minuti utakmice.

Švicarci su bili blizu pogotka i u 51. minuti, no Bastien Toma je pogodio okvir gola. Engleska je veći dio susreta dominirala, no nije uspjela ozbiljnije ugroziti švicarska vrata.

6 – England have failed to win their opening group stage match at any of their last six U21 European Championship tournaments (D2 L4), failing to score in their opening match in four of their last five. Anticlimactic. pic.twitter.com/3lMojxe5AQ

— OptaJoe (@OptaJoe) March 25, 2021