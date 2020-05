IZNENAĐENJE IZ MADRIDA: Gareth Bale će dobiti važnu poziciju u prvoj momčadi Reala jer ga se žele što prije riješiti?

Španjolski nogometni velikan Real Madrid očajnički želi prodati svojeg nogometaša Garetha Balea, piše Marca.

On je u Real stigao za, tada rekordnu, svotu od 101 milijun eura, ali nije ispunio očekivanja navijača. Imao je brojne probleme s ozljedama, a navukao je i bijes navijača svoji nonšalantnim ponašanjem i izjavama da će igrati golf u Madridu dok mu ne istekne ugovor.

Gareth Bale doesn't understand why he gets whistled by Real Madrid's fans. pic.twitter.com/53S75dBZrK

— ESPN FC (@ESPNFC) May 26, 2020