IZNAD SVIH HRVATSKA: Dalić poslao poruku navijačima i igračima koja jednostavno oduševljava

Izbornik se oglasio putem društvenih mreža.

Hrvatska nogometna reprezentacija najbolju godinu u povijesti završila je porazom od Engleske u posljednjoj utakmici Uefina Lige Nacija. Imali su izabranici Zlatka Dalića Gordog Albiona u šaci sve do 78. minute kada je Lingard zabio za izjednačenje. Do preokreta su Southgateve trupe došle u 85. te su velikom pobjedom na Wembleyu izborili plasman na završni turnir dok je Hrvatska ispala iz elitnog razreda Lige nacija.

“Imali smo sve na dlanu do zadnjih deset minuta, i dobru igru i pobjedu na Wembleyju. Ali to je nogomet, protiv Španjolske smo pobijedili u završnici, sada smo tako izgubili, i to se uvijek uravnoteži. Nije igračima lako, no moraju biti ponosni na ovu godinu, zaista su zavrijedili dići glavu gore. Mi smo mala zemlja, nemamo uvjete nizašto, a viceprvaci smo svijeta i igramo sjajne utakmice. Moramo biti ponosni na nogometnu godinu Hrvatske”, kazao je izbornik nakon utakmice.

Plasman na Euro

Najavio je kako je sljedeći cilj Vatrenih plasman na Euro.

“Najveća su nam meta kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Liga nacija nam je koristila za uvođenje mlađih igrača. Naravno da možemo ponoviti nastup sa Svjetskog prvenstva i sada postavljamo temelje za budućnost. Napravili smo sinergiju s navijačima, sada ćemo imati pune stadione na svakoj svojoj utakmici. Kao trener uvijek imam visoke ambicije i cilj mi je opet napraviti nešto veliko s reprezentacijom”, poručio je neposredno nakon utakmice.

Više od 24 sata poslije poraza na Wembleyu izbornik je poslao pak putem Instagrama emotivnu poruku navijačima.

“Hvala za svaku molitvu, suzu, emociju, podršku. Vi ste naša snaga. Igraj moja Hrvatska!”, napisao je.

Ranije je putem istok kanala istaknuo kako je iza Vatrenih najbolja godina te se obratio svojim igračima.