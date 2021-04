IZJAVE JUVEOVOG ŠEFA SADA SU POSTALE HIT: Pogledajte što je omraženi Agnelli rekao u trenucima dok se raspadala Superliga

Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

Međutim, iz Italije stižu vijesti da će Milan i Inter slijediti ‘engleski obrazac’ i uskoro napustiti Superligu. Također, nije sigurno i što će biti s Barcelonom.

Andrea Agnelli to Repubblica: “#SuperLeague simulates what young people do on digital platforms in competition with Call of Duty or Fortnite”.

“Didn't I answer to Ceferin call? These are personal details of my life”.

*Interview made before the suspension of the #SuperLeague 🚫

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021