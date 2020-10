Nogometaši Manchester Cityja u subotu su u 7. kolu Premier lige u gostima dobili Sheffield United s 1-0, pa su se vodećem trojcu (Everton, Liverpool i Wolverhampton) primakli na dva boda zaostatka.

Pobjednički gol u 28. minuti zabio je desni branič Kyle Walker preciznim udarcem po zemlji s 20 metara. Nakon utakmice izjavu za Sportklub dao je trener Sheffield Uniteda Chris Wilder.

