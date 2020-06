IZGLEDNE SU JOŠ DVIJE EUROPSKE UTRKE U KALENDARU FORMULE 1: U konkurenciji su Hockenheim, Imola i Mugello

Formula 1 je ovaj tjedan objavila novi kalendar za ovogodišnju sezonu, a prvih osam utrka održat će se u Europi. No, u ovogodišnjem kalendaru mogle bi se naći još dvije europske utrke, a to je i želja vodstva Formule 1 jer je situacija van Europe neizvjesna kad je u pitanju pandemija koronavirusa.

VRAĆA SE FORMULA 1: Potvrđen novi kalendar, sezona počinje s dvije utrke zaredom u Austriji

Želju da organiziraju utrke Formule 1 iskazali su njemački Hockenheim, a u Italiji to žele Imola i Mugello, koji je redoviti organizator motociklističkih utrka u elitnom motoGP razredu. Također, organizatori VN Rusije spremni su organizirati dvije utrke u Sočiju.

F1 plans to run two more races in Europe before moving overseas. Mugello, Imola & Hockenheim among the cadidates. A Sochi double-header is also under consideration. More about the latest plans ->

AMuS (in German): https://t.co/L4WU8umYxC

— Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) June 4, 2020