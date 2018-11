IZGLEDA DA SU MODRIĆU ODBROJANI DANI U REALU: ‘Dovedu li jednog ove dvojice igrača, poslat će jasnu poruku Hrvatu’

Iako je i dalje Real nezamisliv bez njega, sve se više govori da će uskoro napustiti Bernabeu.

Hrvatski veznjak Luka Modrić prije u nekoliko mjeseci je promijenio status u Real Madridu od igrača koji nije na prodaju do igrača koji je jedan od prvih kandidata koji bi mogao napustiti Santiago Bernabeu. Tim riječima počinje tekst katalonskog Sporta u kojem se ističe da će vodstvo Reala teško ispuniti obećanje i nagraditi ga novim poboljšanim ugovorom, o čemu je bilo govora nakon što je ljetos igrač bio spreman otići u Inter.

“Nagrada The Best stavila ga je na pijedestal, ali malo po malo efekt nakon velikog uspjeha na SP i osvajanja Lige prvaka počeo je blijedjeti. Sezonu je počeo slabije i zbog toga su njegove godine (33) počele bosti u oči klupsko vodstvo”, navode.

Problemi s ugovorom

El Confidential pak ističe da su mu vjerojatno dani u Madridu odbrojani jer se njegovi interesi kose s interesima kluba. Pozivajući se na izvore iz kluba pišu da je postizanje dogovora oko produljenja i poboljšanja ugovora s 33-godišnjim igračem neće biti lagani te je moguće da već na ljeto ode.

Le 10Sport via El Confidential | La direction du Real Madrid souhaiterait mettre un terme à l'aventure Luka Modric. Il sera très probablement vendu à la fin de la saison. — Real Madrid France (@RMadridFrench) November 21, 2018

Modrić je ljetos dobio ponudu od Intera, a pisalo se u ugovoru do 2022. i plaći od deset milijuna eura, tri više nego zarađuje u Realau, ali u Madridu nisu željeli čuti za to. No, sada su se stvari promijenile, ali konačna odluka će na kraju biti donesena na temelju njegove forme do kraja sezone.

Real je, inače, već neko vrijeme u potrazi za njegovim nasljednikom. Spominju se Danac Christian Eriksen i Nizozemac Frenkie de Jong.

“Ako dovedu jednog od ova dva igrača, to će biti znak da otvaraju izlazna vrata Modriću na kraju sezone”, naglasio je Sport.