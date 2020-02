Zlatko Dalić napokon može biti miran

Hrvatski napadač Ante Rebić furiozno je ušao u novu godinu. Za razliku od prvih prvog dijela sezone kada se mučio u Milanu, klubu u kojeg je došao na kraju prijelaznog toka, u nastavku je u šest utakmica zabio pet golova i zabilježio jednu asistenciju.

Tako je vratio osmjeh na lice izborniku Zlatku Daliću, koji ga je stalno prozivao. Gazzetta dello Sport ga je sada kontaktirala.

“Nisam iznenađen njegovim nastupima jer odlično poznajem njegove kvalitete. Znam koliko može i ove posljednje utakmice samo pokazuju koliko vrijedi. Shvaćao sam početne poteškoće. Nova liga, novi klub, nove navike i uvijek je potrebno razdoblje prilagodbe”, rekao je Dalić i nastavio.

Igrao na pogrešnoj poziciji

“Uočio sam da je Rebić jedno vrijeme igrao na pogrešnoj poziciji. On nije klasični napadač. Najbolje djeluje s krila. Njemu je potrebno povjerenje svih i sad ga konačno ima od trenera, suigrača i navijača. Može praviti razliku u Serie A i to danas čini. Snažan je, brz je i kada je u formi, nitko ga ne može zaustaviti”, kazao je o da je sretan što je u sjajnoj formi.

“Potreban mi je u takvoj formi. Čak i u Hrvatskoj su u posljednje vrijeme pisali negativne stvari o njemu i pitali me zašto ga stalno zovem ako ne igra u Milanu. Odgovor je da sam ga uvijek podržavao i uvijek vjerovao u njega. Nikad nisam razmišljao o tome da ga isključim iz svega, a on je pokazao kakav je igrač”, rekao je Dalić.

O dolasku Zlatana

Osvrnuo se i na Zlatana Ibrahimović. Nakon njegovog dolaska Rebić je proigrao.

“Puno mu znači Ibrahimović. On privlači pozornost protivničkih igrača i ostavlja prostor Rebiću, koji se zna kretati i iskoristiti to. Pokazao je to kroz posljednjih pet golova koje je zabio. Najvažnije je da ostane igrati na svojoj poziciji i sve će biti u redu”, smatra izbornik.

Bobanov posao

Za kraj je prokomentirao posao Zvonimira Bobana u Milanu.

“Cijelom Milanu treba vremena, ne samo Rebiću. Stvari se ne mogu promijeniti u nekoliko mjeseci. Zvone je posvećen stvaranju nove momčadi. Poteškoće nastaju jer je to Milan i od njega se uvijek očekuju rezultati. Boban je svjestan toga. On je pravi čovjek za posao jer poznaje klub i zna što je potrebno današnjem Milanu. Kad kupujete mlade igrače i od njih očekujete da jednog dana postanu šampioni, onda vam treba vremena. To je minimalno dvije do tri godine, a nikako šest mjeseci. To je premalo vremena čak i za nekoga poput mog prijatelja Zvone”, završio je.