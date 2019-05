Hrvatski izbornik objavio je popis reprezentativaca za nadolazeći eurokvalifikacijski susret protiv Walesa u Osijeku 8. lipnja, kao i prijateljsku utakmicu protiv Tunisa u Varaždin, 11. lipnja ove godine.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za utakmicu kvalifikacija za EURO 2020. protiv Walesa u Osijeku 8. lipnja, te prijateljsku utakmicu protiv Tunisa u Varaždinu tri dana kasnije. Dalić je pozvao 25 igrača, dok su Mile Škorić, Mijo Caktaš i Josip Posavec dobili pretpozive.

“Protiv Walesa nas očekuje zahtjevna utakmica, prvo zbog termina u lipnju, a još se igra dosta rano u 15 sati. Međutim, vjerujem u ekipu, nemamo puno izbora nakon kiksa protiv Mađarske. Loša su iskustva s tim terminom, ali nemamo previše izbora,” kazao je Dalić.

Brine ga forma

Izbornik je dodao i kako ga brine forma pojedinih igrača, ali i činjenica da neki ne igraju.

“Brine me što neki nisu u formi i što ne igraju, pogotovo naš zadnji red. Jasno je meni i da su igrači nakon naporne sezone mislima na odmoru i da su svi iscpljeni. Igrači za koje je sezona završila dobili su mini pograme koje moraju raditi. Svi su svjesni da protiv Walesa nemamo pravo na pogrešan korak. Protiv Mađarske nam se dogodio kiks, ali bolje sada nego kasnije jer nema previše utakmica za popravak.”

Melnjak i Benković

Dalić je na popis kandidata prvi put uvrstio Darija Melnjaka, braniča turskog Rizespora, a na popisu je nakon dugo vremena i branič Celtica Filip Benković.

“Melnjak je lijevi bočni koji igra standardno posljednjih šest mjeseci i igra dobro. Gledali smo ga i pratili, sve informacije su pozitivne. Benković je imao dobru sezonu u Celticu. Nismo ih napamet zvali, to je način da ojačamo momčad. Vjerujem kako nam mogu pomoći,” naglasio je izbornik.

I ovoga puta izbornik ima problema s dosta ozlijeđenih igrača. Vrsaljko, Pjaca, Pivarić su duže vrijeme izvan stroja, a ne igra niti Strinić. Proteklog vikenda ozlijedili su se i Ante Rebić i Nikola Vlšić. Napadač Eintrachta ima problema s leđima, a veznjak CSKA sa gležnjem.

“Rebić je u susretu protiv Bayerna ozlijedio leđa i danas će imati kontrolu nakon čega ćemo biti pametniji. Vlašić je ozlijedio gležanj, vidjet ćemo kakva je situacija s njima. Dosta stvari nam ne ide u prilog, ali ponavljam nemamo izbora, moramo ići na tri boda.”

Ramsey i Bale

Problema imaju i u velškom taboru. Ponajbolji igrač Aaron Ramsey je izvan stroja, dok Gareth Bale u već duže vrijeme uopće ne igra u Real Madridu.

“Nije Wales samo Bale i Ramsey. Imaju oni još kvalitetnih igrača i nikako ih ne smijemo podcijeniti. Reprezentacija je nešto posebno. Bale je odličan igrač, velika opasnost. Pokušat ćemo zaustaviti njihove kontre, dobro ćemo se spremiti za njih.”

Obveze u Europi

Dalić je naglasio kako će Dejan Lovren i Mateo Kovačić zbog obveza u Ligi prvaka i Europskoj ligi malo zakasniti na okupljanje, a nakon utakmice protiv Walesa Brekalo, Vlašić, Ćaleta-Car i Benković sele u mladu reprezentaciju koju u lipnju očekuje europsko U-21 prvenstvo u Italiji.

Utakmica između Hrvatske i Walesa na rasporedu je 8. lipnja na stadionu Gradski vrt u Osijeku. Okupljanje “vatrenih” je 29. svibnja u Splitu, a 31. svibnja će u Omišu odigrati prijateljsku utakmicu protiv istoimenog kluba. Istog dana lete za Krk, a pripreme za ogled s Walesom odradit će u Rijeci.

U prva dva kola svjetski doprvaci su upisali pobjedu i poraz. Na otvaranju kvalifikacija Hrvatska je u Zagrebu pobijedila Azerbajdžan sa 2-1, a potom je u Budimpešti izgubila od Mađarske sa 1-2.

Trenutačno u skupini E Slovačka, Wales, Hrvatska i Mađarska imaju po tri boda dok je Azerbajdžan bez bodova.

Uživo:

11:10 -Dalić je posljednjih dana obilazio Vatrene.

“Dogovarao s njima termine kad se tko treba priključiti. Lovren i Kovačić igraju finala Lige prvaka odnosno Europske lige. Brine me što neki igrači ne igraju, pogotovo naš zadnji red. Moramo u tih tjedan dana napraviti neke male treninge, nekima će dobro i doći odmor da dođu spremni na pripreme. Jasno je meni da su oni svi već na odmorima, da su ih u klubovima iscrpili maksimalno, ali igrači moraju znati što ih čeka. Protivnik dolazi motiviran, a što se nas tiče, bolje da nam se kiks desio prije nego kasnije”, kazao je Dalić podsjećajući na poraz u Mađarskoj.

11:07 – Igrači dolaze umorni nakon naporne sezone.

“Mi nemamo tu puno izbora. Veseli me što imamo sedam-osam dana, ali imamo i tih sitnih problema. Pokušat ćemo riješiti probleme s Rebićem i Vlašićem”.

11:06 – “Kao što znate, 30. svibnja je prvi trening i počinje akcija Walesa i Tunisa. Čeka nas jako jako zahtjevna utakmica s Walesom, u prvom redu zbog termina, a drugo što se igra dosta rano, već u 15:00. Imamo sitnih problema, ali vjerujem u ekipu i u sve nas, nemamo puno izbora nakon Mađara”, započeo je Dalić.

“Što se tiče igrača na pretpozivu, Caktaš i Škorić će u svakom slučaju biti priključeni reprezentaciji nakon utakmice s Walesom, a uoči one utakmice s Tunisom. Ovisno o situaciji s vratarima, možda priključimo i Posavec.”

11:02 – Dalić objavljuje popis. Caktaš je dobio pretpoziv kao i Posavec te Škorić.

Vratari: Lovre Kalinić, Dominik Livaković, Simon Sluga

Braniči: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Tin Jedvaj, Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Karlo Bartolec, Filip Benković, Dario Melnjak

Vezni igrači: Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić, Milan Badelj, Marcelo Brozović, Marko Rog, Mario Pašalić, Filip Bradarić

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Nikola Vlašić, Josip Brekalo, Bruno Petković

Pretpozivi: Mile Škorić, Mijo Caktaš, Josip Posavec

10:49 – Nakon polovičnog učinka na otvaranju kvalifikacije u obliku pobjede protiv Azerbajdžana u Zagrebu 2:1 i poraza u Budimpešti od Mađarske istim rezultatom, pred hrvatskim nogometašima, aktualnim viceprvacima svijeta, važna je utakmica koja može dosta toga odrediti u grupi, a situacija i nije baš dobra.

Naime, gotovo je postalo pravilo da Vatreni primaju pogotke nakon prekida, to je definitivno najveća boljka Dalićevih izabranika, trenutačno najveći problem, problem koji je eskalirao. Od prve utakmice SP-a do zadnje protiv Mađarske primili 24 pogotka, od čega 13, znači više od pola, iz prekida. Tri od trinaest pogotka došla su iz penala, a ostali iz slobodnih udaraca ili ubacivanja iz slobodnih udaraca, auta i kornera. Puno previše je to…

“Nažalost, puno, puno smo golova primili iz prekida. To nije dobro, to nam se već događa prečesto. Moramo na tome još više poraditi, uvijek nam nedostaje vremena za napraviti nešto kad prođu ta dva, tri dana samog okupljanja. Nedostaje nam agresivnosti u skoku, nedostaje nam odlučnosti, hrabrosti, odgovornosti. To je taj problem koji se događa i moramo ga riješiti.

Moramo to popraviti, taj segment igre moramo riješiti. Imam neke svoje vizije, neke ideje kako to popraviti, uvijek imam nešto u glavi, ali bit ću pametniji kad ćemo biti na okupu i u tih sedam, osam dana ćemo raditi na tome. Najbitnije je da igrači u tim situacijama imaju jednu odlučnost, odgovornost da to odradimo kako treba”, priznao nam je Zlatko Dalić u intervjuu prije 15 dana. Više o tome možete pročitati – OVDJE.