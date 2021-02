IZBORNIK OBJAVIO POPIS ZA OLIMPIJSKI KVALIFIKACIJSKI TURNIR: Barakude čeka pakao u Rotterdamu

Hrvatska je u skupini B s Njemačkom, Rusijom, Rumunjskom, Nizozemskom i Francuskom

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak u srijedu je objavio popis igrača koji će u petak otputovati na olimpijski kvalifikacijski turnir u Rotterdam, koji je na rasporedu od 14. do 22. veljače, a s kojeg će tri najbolje reprezentacije izboriti nastup u Tokiju.

Od 18 igrača koliko ih se našlo na završnom dijelu priprema u Zagrebu s liste putnika su otpali vratar Ivan Marcelić, centar Nikša Dobud te vanjski igrači Hrvoje Benić i Marko Žuvela.

“Želim iskreno zahvaliti svoj četvorici na maksimalnom naporu koji su uložili, njihovoj želji i volji. Svojim prisustvom na svakom treningu i utakmici naše su pripreme učinili još kvalitetnijima te im hvala u to ime. Meni kao izborniku ovo je vrlo teška odluka, no donijeta je na osnovi trenutačnog stanja igrača. To nikako ne znači da će istih 14 igrača putovati i za Tokio, ukoliko se kvalificiramo. No, ovih 14 smatram da je najbolje što hrvatski vaterpolo trenutačno ima” , argumentirao je svoj izbor Tucak.

Međunarodna federacija vodenih sportova (Fina) donijela je odluku da svaka momčad na turnir može doputovati s najviše 22 osobe.

Idu s 14 igrača

“S obzirom na ritam koji nas tamo očekuje, osam utakmica u osam dana, ekstreman napor u fizičkom i psihološkom pogledu, odlučio sam se da na turnir vodimo dvojicu fizioterapeuta i liječnika. Smatram da nam je ta medicinska skrb, uz profesora Kuterovca koji će pomagati u dijelu regeneracije i odmora, itekako važna. Iz tog razloga odlazimo s 14, a ne 15 igrača. Kao rezervni igrač putuje Franko Lazić, koji se momčadi smije priključiti jedino ukoliko se netko od igrača potvrdi kao Covid pozitivan”, pojasnio je izbornik.

U Rotterdamu će 12 reprezentacija biti podijeljeno u dvije skupine. Hrvatska je u skupini B s Njemačkom, Rusijom, Rumunjskom, Nizozemskom i Francuskom, a skupinu A čine Grčka, Crna Gora, Brazil, Kanada, Gruzija i Turska. Nakon pet utakmica u skupini, četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe će igrati u četvrtfinalu.

“Svaka utakmica je teška, svaka nosi svoj izazov, a svaka naredna je još teža i još važnija od prethodne. Ono na što se mi moramo fokusirati je naša izvedba. Mislim da imamo kvalitetu i da smo kvalitetniji od bilo koje reprezentacije u grupi, ali to moramo pokazati i u bazenu”, zaključio je Tucak.

Idu po vizu za Tokio

“Četvrtfinala utakmica će biti teška u psihičkom smislu, a potom i polufinale. Nemamo pravo na pogrešku. Turnir otvaramo s Rumunjskom, dobro poznajemo njihovog najboljeg igrača Cosmina Radua, mog i Bušljinog klupskog suigrača. Mislim da će ga upravo on čuvati te će ga sigurno dobro pokriti. Pokušat ćemo ga izmoriti što je više moguće i naravno, nadati se pobjedi. Očekujemo da ćemo se kvalificirati na Olimpijske igre. Smatram da smo najbolja momčad te da ćemo to i uspjeti”, rekao je hrvatski reprezentativac Luka Bukić.

Njegov suigrač Andro Bušlje najveću snagu Hrvatske vidi u kolektivu.

“Vjerujemo jedni u druge i bodrimo se i kada nam ide dobro, kao i u onim teškim trenutcima kada nam ne ide najbolje. Ove pripreme smo puno radili na fizičkoj spremi, jer nas očekuje iznimno zahtjevan turnir. Kako će turnir odmicati biti ćemo sve umorniji no mislim da neće biti problema i da ćemo se u Rotterdamu pokazati u najboljem svjetlu. Sve ovo radimo i pripremamo se kako bi dobili tu dugo željenu vizu za Tokio”, rekao je Bušlje.

Popis za olimpijske kvalifikacije

1. Marko Bijač

2. Marko Macan

3. Loren Fatović

4. Luka Lončar

5. Maro Joković

6. Luka Bukić

7. Ante Vukičević

8. Andro Bušlje

9. Lovre Miloš

10. Josip Vrlić

11 Rino Burić

12 Javier Garcia Gadea

13 Toni Popadić

Pričuva: Franko Lazić