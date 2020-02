DVOJICA VETERANA OPET U REPREZENTACIJI: Mršić iznenadio popisom, evo i koju je legendu Cibone i Hrvatske priključio stožeru

Kreću kvalifikacije za EuroBasket 2021. godine

Rekorder po broju nastupa za hrvatsku košarkašku reprezentaciju i dugogodišnji kapetan Roko Leni-Ukić na popisu je 16 igrača koji kandidiraju za prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021., u kojima će 21. veljače u Zagrebu gostovati Švedska, a 24. veljače će Hrvatska igrati u Nizozemskoj.

MRŠIĆ OBJAVIO POPIS: Izbornik vratio dvojicu veterana koja su se oprostila prije nekoliko godina

Uz Hrvatsku, Nizozemsku i Švedsku u skupini D je i Turska, a najbolje tri reprezentacije izborit će nastup na EuroBasketu 2021. kojemu će domaćini biti Češka, Gruzija, Njemačka i Italija.

Euro sljedeće godine

“Dolaze nam dvije utakmice koje su nam jako bitne, prioritet je plasman na Europsko prvenstvo”, rekao je izbornik Veljko Mršić koji je sastavio popis 16 igrača kandidata za prve dvije utakmice u ovom procesu kvalifikacija koji će biti nastavljen tek u studenom ove godine.

“Na popisu su sedmorica igrača koji su prošli ljetni ciklus, Las Vegas i Kup Borislava Stankovića u Kini. To je bilo jako dobro odrađeno, bio sam jako zadovoljan. Napravili smo jako dobru kemiju unutar selekcije. Na to smo nadogradili iskusnije igrače da još podignu kvalitetu, ali da ne narušimo kemiju koju smo napravili. Tu su još dva mlada igrača, Toni Nakić i Roko Prkačin. Prkačin je velika nada naše košarke i ideja mi je da ga polako uvodimo u A selekciju i on je jedini igrač koji nema ozbiljnu minutažu u svim natjecanjima svoje momčadi. Svi ostali igrači, osim Krušlina, imaju ozbiljne uloge u svojim momčadima, velika većina su nositelji. Krušlina smo ubacili jer je najbolji šuter i u prošlim kvalifikacijama je bio najkonstantiniji igrač.”

Reprezentacija će se početi okupljati 16. veljače u Zagrebu i očekuje se da će svi osim Krunoslava Simona 17. veljače biti na okupu, dok bi se Simon trebao priključiti reprezentaciji za drugu utakmicu u Nizozemskoj nakon što 21. veljače odigra utakmicu Eurolige protiv Bayerna u Muenchenu.

Babić otpao

“Savez je poslao upit prema Anadolu Efesu, razgovarao sam s njim. On želi doći.”

Od svih igrača koje je Mršić želio imati na raspolaganju, otpao je samo Luka Babić.

“Trebao je biti i Luka, ali je zbog turbulentne sezone u klubu i nekih sitnih problema, koji nisu za javnost, otpao za ovu akciju”, rekao je Mršić.

Hrvatska će kvalifikacije otvoriti utakmicom protiv Švedske, 21. veljače (18 sati) u Košarkaškom centru “Dražen Petrović”. Ulaznice će u prodaju krenuti od petka, 7. veljače, po cijenama od 30 do 70 kuna.

“Već postoji jako veliki interes i očekuje se da će dvorana biti puna”, rekao je izbornik Mršić koji Švedsku smatra ozbiljnim suparnikom.

“Imaju petoricu igrača u španjolskoj ACB ligi i još dvojicu u drugoj španjolskoj ligi. To je reprezentacija koja je odradila pretkvalifikacije s istom momčadi i istim izbornikom. Dobra su selekcija, respektiramo ih, ali mi smo domaćini i moramo se nametnuti. Vjerujemo da smo bolji, ali to moramo i pokazati na parketu”, zaključio je Mršić kojem će se od ove akcije u stručnom stožeru priključiti i proslavljeni hrvatski reprezentativac Damir Mulaomerović, uz prijašnje suradnike Ivana Peričinčića i Domagoja Kujundžića.

Popis kandidata za kvalifikacijske utakmice za EP 2021. protiv Švedske i Nizozemske

Roko-Leni Ukić (Antibes Sharks)

Roko Rogić (Nymburk)

Krešimir Radovčić (Helios Suns)

Krunoslav Simon (Anadolu Efes)

Mateo Drežnjak (Široki)

Toni Perković (Split)

Marko Ramljak (Cibona)

Pavle Marčinković (Split)

Filip Krušlin (Cedevita Olimpija)

Toni Nakić (Šibenka)

Željko Šakić (Lietkabelis)

Roko Prkačin (Cibona)

Hrvoje Perić (Allianz Pallacanestro Trieste)

Miro Bilan (Dinamo Sassari)

Darko Planinić (Cluj Napoca)

Marin Marić (Okapi Aalstar)