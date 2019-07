IZBORNIK BARAKUDA NAKON PROLASKA SKUPINE: ‘Nema puno slobodnog vremena, sutra trening, a u nedjelju sparing’

Barakude pobijedile Kazahstan s 15 golova razlike

Naravno da sam zadovoljan, bez obzira na snagu protivnika, bili smo potpuno u utakmici, kazao je nakon pobjede nad Kazahstanom na SP u Gwangjuu izbornik vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

“Barakude” su u petak očekivano slavile protiv Kazahstana rezultatom 21-5 (6-1, 5-1, 5-1, 5-2) i time potvrdile prvo mjesto u skupini, te izravni plasman u četvrtfinale.

“Rekao sam i igračima prije same utakmice, treba izbjeći eventualne ozljede koje se događaju u situaciji kada ne uđeš sto posto u ovakav tip utakmice u kojoj smo potpuno dominantni. I naravno, bez prigovora sucima zbog kazni koje se očituju u dijelu turnira koji nam predstoji. Prvi dio turnira smo završili. Mogu čestitati momcima svemu pokazanom do sada”, rekao je izbornik Tucak.

Joković i Šetka u ovoj su utakmici zabilježili tri pogotka, Fatović, Vrlić, Benić, Vukičević, Bušlje, Garcia po dva pogotka te Lončar i Miloš jedan.

Reprezentacija ovom pozicijom preskače igranje osmine finala te se odmah kvalificirala u četvrtfinale koje je na rasporedu 23. srpnja u 8.30 sati po hrvatskom vremenu, najizglednije s reprezentacijom Njemačke.

Izbornik Tucak unatoč tri dana odmora od službenih utakmica u Koreji ne planira odmor.

Sutra trening

“Neće biti puno slobodnog vremena. Sutra ujutro je već trening. U nedjelju sam dogovorio sparing s Talijanima, ponedjeljak je već dan prije utakmice. Proletjet će to brzo. Treba ostati glavama unutra, to je najbitnije. I uvijek ponavljam, čvrsto nogama na tlu. Ali ono što želim je i da smo svjesni svoje snage, da znamo koliko možemo i koliko vrijedimo, tako ćemo pokušati otići do kraja”, najavio je Tucak.

“Zacrtani plan za prvi dio turnira smo ostvarili. Nakon ove utakmice okrećemo se onome što je ispred nas, prva utakmica četvrtfinala, vjerovatno protiv Njemačke. Željeli smo da imamo tih četiri dana odmora, no tu su treninzi, prijateljske utakmice i to će nam sigurno dobro doći. Sada ćemo izanalizirati Njemačku i pripremiti se za njih”, rekao je Šetka.

“S Njemačkom smo odradili zajedničke pripreme u Šibeniku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Dobra su, čvrsta ekipa. No ako mi budemo pravi vjerujemo u pobjedu. Nadamo se da ćemo uspjeti proći u polufinale”, zaključio je Lončar.