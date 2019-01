IZBOR UGLEDNOG PORTALA NIJE PROŠAO BEZ HRVATA: Legendarni Vatreni našao se na listi koju bi svi željeli izbjeći

Povod tekstu je odlazak Alvara Morate iz Chelseaja i dolazak Gonzala Higuaina na Stamford Bridge.

Poznati britanski nogometni portal Four Four Two objavio je listu od deset vrhunskih napada koji nisu uspjeli u Premier ligi. Među njima se našlo i ime hrvatskog nogometaša Alena Bokšića. On je 2000. godine napustio Lazio te je potpisao za Middlesbrough.

Najbolj dan iza njega

“Nema sumnje da je došao u Englesku kada su najbolji dani već bili iza njega. Stigao je s 30 godina iz Lazija za tada nevjerojatnih 70 tisuća funti tjedno. U klubu je bio sve do kada iznenada u veljači 2003. nije odlučio otići u mirovinu. U svojoj prvoj utakmici zabio je dva gola, a ukupno je u 64 nastupa dao 22 pogotka. No, ovaj velikan Seria A bio je sposoban za puno više. U posljednjoj sezoni dao je dva gola u 19 nastupa. U svom zadnjem nastupu opigrao je 70 minuta u remiju 2-2 protiv Southamptona”, pišu.

Na popisu su se osim Bokšića našla imena poput Andrija Ševčenka, Fernanda Morientesa, Hernana Crespa, Radamela Falcaa, Marija Jardela, Sergeja Rebrova, Adriana Mutua, Diega Forlana i Roberta Soldada.