IZAŠLE NOVE ATP I WTA LJESTVICE: Veliki pad hrvatskih tenisačica, Ćorić i Čilić zadržali pozicije

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić je u tjednu nakon Roland Garrosa ostao na 27. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

NADAL RAZBIO ĐOKOVIĆA U FINALU ROLAND GARROSA: Španjolac se izjednačio s Federerom, osvojio je svoj 20. Grand Slam

Marin Čilić je također zadržao 40. poziciju od prije dva tjedna , dok je Ivo Karlović pao četiri mjesta na 135. poziciju. Borna Gojo je napredovao čak 14 mjesta i sada je 256. tenisač svijeta, a Viktor Galović je pao sa 272. na 275. poziciju.

Na vrhu nema promjena. Srpski tenisač Novak Đoković ostao je na prvom mjestu, dok je Španjolac Rafael Nadal, koji ga je jučer pobijedio u finalu Roland Garrosa, zadržao drugu poziciju. Treći je i dalje Austrijanac Dominic Thiem.

#RafaelNadal atropelou o número 1 do mundo do ranking da #ATP o sérvio #NovakDjokovic por 3-0 sets com parciais de 6-0/6-2/7-5 faturando seu décimo terceiro título em #RolandGarros e vigésimo troféu de #GrandSlam #VamosRafa #Nadal #RG20 #ATPTour #NadalVsDjokovic #ATPWorldTour pic.twitter.com/EFILrWuSs5

— Doda (@DodaProst) October 12, 2020