Hrvatska reprezentacija će u nedjelju od 15.30 sati pokušati napraviti još jedno čudo i u srazu s Dankinjama probati doći do prvog odličja na velikim natjecanjima. Danska je triput osvajala europsko prvenstvo, od toga dvaput kao domaćin natjecanja, a dvaput je gubila u finalu. Dankinje su dvaput bile i u borbi za brončano odličje, ali su oba puta izgubile.

Hrvatska i Danska su do sada igrale četiri puta međusobno na europskim smotrama. Hrvatska je slavila samo jedanput: 2006. godine sa 26:22. Danska je dobila tri preostala susreta.

“Ova utakmica je ostvarenje snova, djevojke su izborile šansu da se bore za medalju. Igramo s jakim protivnikom, imaju puno šuteva iz vana, to je jaka skandinavska ekipa. U šahu su držali Norvešku u polufinalu. One će pokušati gurati u leđa i izmoriti nas, a mi ćemo naravno to pokušati zaustaviti. Vjerujem da će cure izvući zadnje atome snage i želimo ostaviti najbolji mogući dojam, želimo završiti ovo Prvenstvo s osmijehom na licu”, kazao je Šoštarić.

