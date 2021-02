Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) izabrao je hrvatskog kapetana Luku Modrića među deset najboljih nogometaša proteklog desetljeća. Za razdoblje između 2011. i 2020. najbolji po njima bio je Argentinac Lionel Messi. Iz IFFHS-a su priopćili kako je borba između njega i Portugalca Cristiana Ronalda, dvojice najboljih u prošlom desetljeću, bila neizvjesna do samo kraja brojanja glasova.

“Messi i Ronaldo će definitivno ući u povijest ove igre”, poručuju.

Na treće mjesto izbora u kojem je sudjelovalo 150 članova IFFHS-a je Andreas Iniesta, četvrti je Neymar, a peti Sergio Ramos. Iza njih slijede Manuel neuer, Robert Lewandowski, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimović i kao deset Luka Modrić.

Messi has been named the best men's player of the decade by the IFFHS 🐐 pic.twitter.com/NC4UVkZBmb

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021