IZ ŠPANJOLSKOG VELIKANA PORUČILI DA NISU ZAINTERESIRANI: Je li stvarno moguće da će Dani Olmo ostati u Dinamu?

Predviđa se da će Španjolac biti rekordni Dinamov transfer

Odlazak Dinamovog najtraženijeg igrača, mladog španjolskog reprezentativca Danija Olma u madridski Atletico nije izgledan, poručio je u srijedu navečer neimenovani dužnosnik ovog kluba.

“On je veliki igrač, no njegov dolazak, ili bilo kojeg drugog igrača, u ovom trenutku ovisio bi o odlascima naših sadašnjih igrača. A ti odlasci nisu izgledni“, izjavio je dužnosnik Atletica u razgovoru za Hinu zamolivši za anonimnost.

AS nije imao pravo

Ranije tijekom dana su novine AS sa sjedištem u Madridu izvijestile na svojoj internetskoj stranici kako su “crveno-bijeli” zainteresirani za 21-godišnjeg ofenzivnog igrača zagrebačkog Dinama. U spomenutom tekstu je navedeno i kako se već vode pregovori.

“Ne znam za postojanje ikakvih pregovora”, napomenuo je dužnosnik.

Bivši Vatreni odlazi

Atletico nastoji prodati napadače Angela Correu i Nikolu Kalinića, koje trener Diego Simeone nije bio uvrstio na popis za utakmicu prvog kola španjolskog prvenstva, u kojoj je u nedjelju Atletico sa 1-0 pobijedio susjeda iz predgrađa Getafe.

“Kalinićev (i Correin) odlazak ne bi omogućio dolazak niti jednog novog igrača, jer su u tijeku druge operacije”, rekao je dužnosnik Atletica.

Samo dva odlaska?

Atletico je prošli tjedan bio na korak do dovođenja 28-godišnjeg napadača Rodriga iz Valencije. Pregovori su zakočeni, no taj transfer je i dalje aktualan te izgledan do zatvaranja tržišta 2. rujna. Rodrigo košta koliko Correa i Kalinić zajedno pa bi ga financirali prodajom njih dvojice.

“Zasad ne vidim mogućnost da itko drugi ode“, izjavio je Atleticov dužnosnik.