Chelsea, Real Madrid i Manchester City bi mogli biti izbačeni iz polufinala ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka, rekao je u ponedjeljak član Izvršnog odbora UEFA-e i predsjednik Danskog nogometnog saveza Jesper Moller za Danish Broadcasting Corporation (DR).

“Klubovi moraju otići, a očekujem da će se to dogoditi u petak,” rekao je Moller.

“U petak je izvanredni sastanak Izvršnog odbora, a tada moramo odlučiti kako završiti sezonu,” dodao je.

Real Madrid, Man City and Chelsea are likely to be banned from the UCL semifinals, according to UEFA executive committee member Jesper Moller. pic.twitter.com/k7byF1bfSu

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2021