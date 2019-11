IZ REPUBLIKE SRPSKE POTVRDILI MODRIĆEVU PRIČU: ‘Dobio je dobre batine kod nas, možda sam mu i ja polomio te kostobrane…’

Hrvatski kapetan igrao je u jednoj od najnemilosrdnijih liga tog vremena

Luka Modrić imao je težak početak karijere. Prije nego što je zaigrao za Dinamo odradio je jednu sezonu na posudbi u mostarskom Zrinjskom. Prema vlastitom priznanju tamo je očvrsnuo kao igrač. Što je sve prolazio u Premijer ligi BiH opisao je u svojoj autobiografiji pod imenom ‘Moja igra’.

Hrvatski kapetan napisao da suci prije 15-ak godina nisu štitili igrače kao danas pa se prisjetio kako su mu u Trebinju nakon jednog starta polomljeni najdraži kostobrani s likom Ronalda, koje mu je kupio otac.

Trebinjski Leotar je sezonu prije Modrićevog dolaska u BiH osvojio naslov prvaka te su i iduće također imali snažan sastav.

‘Nije puno pogriješio

“Iskreno, nije on baš puno pogriješio. Dobio je tada dobre batine od cijele naše odbrane. Svakako, sjećam se te utakmice o kojoj se govori, bio je u Kupu. Mi smo slavili s 1:0. Nešto prije igrali smo u Mostaru i znali smo tko nam dolazi. Modrić je bio mlad, ali već se tada vidjelo da će izrasti u paklenog igrača. Nismo baš znali da će dogurati do Reala, ali se vidjelo da je vrhunski potencijal”, prisjetio se tadašnji branič Leotara Zdravko Šaraba u razgovoru za Glas Srpske.

Prema njegovim riječima oni su iskorištavali to što su suci tolerirali grublju igru.

“Znajući kakav je kriterij suđenja, nismo čekali da Modrić primi loptu i krene jedan na jedan, već smo odmah startali na njega, i to maksimalno oštro. Na toj utakmici on je igrao najviše po mojoj strani, tako da smo imali najviše duela. Za svaki slučaj, imao sam uvijek osigurača iza leđa, jer smo znali da ga jedan igrač ne može čuvati. Uz mene, tu su bili još i Gavrilo Čorlija i Ninoslav Milenković, tako da se on na toj utakmici nije naigrao, ali je zato dobio po nogama. Ne mogu se sjetiti tko mu je probušio taj kostobran, možda sam to čak bio i ja”, rekao je Šaraba u šali. Ispričao je kako je ogromna razlika u nogometu tada i danas.

Sve zaslužio

“To je očigledno, iako je prošlo tek petnaestak godina. Puno je novog u nogometu, ima sada mali milijun promjena, a po mom mišljenju, neke od njih su dobre, a neke baš i nisu. U moje vrijeme suđenje je bilo domaćinsko, na svim terenima, ali nije bilo ‘otimanja’. Morali ste imati zaista kvalitetnu momčad ako ste željeli osvojiti bodove na gostovanja. Sada je drugačije i igrači su, pogotovo napadači, mnogo zaštićeniji. Sama igra je čišća i korektnija, nema puno prekida, kao što je to bilo u moje vrijeme”, kazao je.

Ovaj umirovljeni nogometaš redovno prati utakmice bivšeg kluba, ali i cjelokupnu Modrićevu karijeru.

“Što se tiče Leotara, napokon smo u prilici vratiti se u Prvu ligu Republike Srpske, što me izuzetno veseli. A kada je Modrić u pitanju, mislim da je zaslužio sve svoje trofeje. Napravio je zaista sjajnu karijeru, kruna je bilo Svjetsko prvenstvo prošle godine i trofej za najboljeg igrača, a ja se i danas znam pohvaliti u društvu kako je to igrač kojeg sam ja svojevremeno pobijedio”, završio je.