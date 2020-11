IZ REALA POTVRDILI DA JE EDER MILITAO POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Zidane ostao bez važnog igrača za ključnu utakmicu u Ligi prvaka

Branič Real Madrida Eder Militao pozitivan je na COVID-19, objavio je španjolski prvak u ponedjeljak uoči utakmice Lige prvaka protiv Intera koju igra kod kuće.

ZIDANE U PROBLEMIMA DVA DANA PRIJE KLJUČNE UTAKMCE LIGE PRVAKA: Jedan igrač Real Madrida ima koronavirus

“Naš igrač Eder Militao je pozitivan na test na COVID-19 koji je proveden u nedjelju ujutro”, objavio je Real na svojim službenim stranicama.

Klub je dodao da su svi ostali igrači iz prve momčadi te trener i njegovi asistenti kao i zaposleici kluba koji rade izravno s igračima negativni na koronavirus na testiranjima u nedjelju i u ponedjeljak. Prema UEFA-inom protokolu brazilski branič, koji je odigrao tri utakmice ove sezone, treba biti negativan najmanje šest sati prije početka susreta protiv Intera u utorak da bi mu bilo odobreno da zaigra na toj utakmici, ali teško je vjerovati da će se to dogoditi.

