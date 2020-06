IZ LIVERPOOLA OSUDILI RAZUZDANO SLAVLJE SVOJIH NAVIJAČA: ‘Ovakvo je ponašanje potpuno neprihvatljivo’

Novi nogometni prvak Engleske osudio je ponašanje svojih navijača u posljednja dva dana otkako je Liverpool po 19. put u povijesti, a prvi put nakon 30 godina osvojio nacionalni naslov, nazvavši masovna okupljanja na gradskim ulicama “potpuno neprihvatljivima”.

Tisuće navijača okupljalo se na poznatim gradskim lokacijama, unatoč zabrani javnih okupljanja. Gradonačelnik Joe Anderson je izjavio da su ovi događaji “naštetili ugledu grada Liverpoola i nogometnog kluba”.

Funny how BLM protests were gonna cause a second wave of Covid, but Liverpool’s winning the league celebrations won’t 🐸☕️ pic.twitter.com/hEnBB5UsqS

— Rianne (@rianne9) June 26, 2020