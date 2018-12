IVICA ZUBAC ODIGRAO UTAKMICU SEZONE: Bogdanović među najboljima u pobjedi Indiane, Šarić i Žižić ostali praznih ruku

U noći s petka na subotu odigrano je deset utakmica.

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je još jednu solidnu partiju u NBA ligi. Indiana je noći s petka na subotu zaigrala protiv njegova bivšeg kluba Brooklyn Netsa te je uspjela doći do pobjede od 114-106. Bogdanović je pritom proveo 35 minuta na parketu što mu je bilo dovoljno za učinak od 17 poena, čestiti asistencije i dva skoka. Najbolji igrač na terenu bio je Oladipo s 26 poena, šest asistencija i devet skokova.

Hezonja nije igrao

Mario Hezonja pak nije sudjelovao u novom porazu New York Knicksa koji su izgubili od Atlante s 114-107. Dario Šarić pak dobio je 20 minuta protiv San Antonio Spursa. Još je jednom pokazao svoju svestranost sa sedam poena, četiri asistencije i pet skokova. Međutim, Spursi su na kraju slavili s uvjerljivih 124-98.

Sjajni Zubac

Ivica Zubac našao se u početnoj postavi La Lakersa protiv New Orleansa. Na najbolji mogući način iskoristio je priliku pa je u 32 minute na parketu zabio 16 poena, a ubilježio je i 11 skokova i dvije blokade. LeBron James je zabio 22, a Kyle Kuzma 23 poena kod Lakersa, dok je Anthony Davis predvodio Pelicanse s ubačenih koševa.

Na parketu je bio Ante Žižić. Njegov Cleveland je izgubio 126-110 od Toronta, a hrvatski košarkaš uspio je dati 11 poena, a još je tomu nadodao asistenciju i šest skokova u 18 minuta.

Rezultati:

LA Lakers – New Orleans 112-104

Ivica Zubac igrao je za LA Lakerse 32 minute i postigao 16 koševa (šut za dva 8-10) uz 11 skokova, 2 osvojene lopte i 2 blokade

San Antonio – Minnesota 124-98

Dario Šarić igrao je za Minnesotu 20 minuta i postigao 7 koševa (šut za dva 2-4, trica 0-1, slobodna bacanja 3-3) uz 5 skokova, 4 asistencije i 1 osvojenu loptu

Brooklyn – Indiana 106-114

Bojan Bogdanović igrao je za Indianu 35 minuta i postigao 17 koševa (šut za dva 2-4, trica 3-4, slobodna bacanja 4-4) uz 2 skoka, 4 asistencije i 1 osvojenu loptu

Toronto – Cleveland 126-110

Ante Toni Žižić igrao je za Cleveland 18 minuta i postigao 11 koševa (šut za dva 5-9, slobodna bacanja 1-2) uz 6 skokova i 1 asistenciju

New York – Atlanta 107-114

Mario Hezonja nije ulazio u igru za New York

Portland – Utah 90-120

Sacramento – Memphis 102-99

Chicago – Orlando 90-80

Charlotte – Detroit 98-86

Boston – Milwaukee 107-120