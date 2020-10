IVICA ZUBAC DOBIO NOVOG TRENERA: Clippersi objavili tko će naslijediti Doca Riversa

Prema navodima više američkih medija, novi glavni trener košarkaša Los Angeles Clippersa bit će Tyronn Lue (43). Clipperse i Luea od potpisivanja petogodišnjeg ugovora dijeli još samo finaliziranje završnih detalja.

Lue je prošle sezone bio prvi pomoćnik donedavnog glavnog trenera Clippersa Doca Riversa koji je dobio otkaz nakon ispadanja u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige od Denver Nuggetsa u kojemu je ispustio vodstvo od 3-1 u pobjedama.

