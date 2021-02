Hrvatski rukometni stručnjak Ivica Obrvan (54) imenovan je u srijedu izbornikom rukometne reprezentacije BiH uoči presudnog susreta protiv Austrije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Mađarskoj i Slovačkoj.

“Imenovali smo Obrvana za izbornika reprezentacije nakon što je Savez razriješio Šumana s te pozicije“, rekao je za HINA-u dopredsjednik Rukometnog saveza BiH Slobodan Zadro.

UNCONFIRMED: The new head coach of the Bosnia and Herzegovina handball national team is Ivica Obrvan, former head coach of Chambery, Zagreb and Macedonian national team. Official is that Bilal Suman is sacked. @PasionHB @RasmusBoysen92 @HbTransfers pic.twitter.com/pmgkP79YqW

— Nedzad Smajlagic (@NedzadCipe) February 17, 2021