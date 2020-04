Prije tri godine oprostio se od profesionalnog skijanja

Iako je u skijanju osvojio četiri olimpijske medalje, Kostelić ne isključuje mogućnost da ćemo ga još koji put vidjeti na Olimpijskim igrama u ulozi natjecatelja.

“Zadnje tri sezone dosta se bavim oceanskim jedrenjem tako da imam iskustva u tome. Na Olimpijskim igrama u Parizu uvest će novu disciplinu u jedrenju u kojoj mi je cilj plasirati se i otići na Igre kao jedriličar”, kazao je Ivica.

Međunarodni jedriličarski savez (ISAF) za OI u Parizu 2024. godine namjerava uvesti novu disciplinu – oceansko ili odobalno jedrenje za mješovite parove. Start i cilj regate bio bi u Marseilleu, a po dva jedriličara na svakom od istovjetnih brodova bi plovili duž francuske istočne i zapadne obale non-stop tijekom tri dana i dvije noći, a moguće i duže, što ovisi o vremenskim uvjetima. Olimpijski pobjednik bi bila posada koja prva prođe sve kontrolne ciljeve i uplovi u luku Marseillea, a po težini i dužini to bi bila i najteža disciplina cijelih Igara.

Prema ISAF-u, u toj disciplini bi nastupilo svega 20 parova, koji bi svoj nastup izborili na kontinentalnim kvalifikacijama. Brodovi bi bili dugi između šest i 10 metara, a razvijali bi brzinu do 40 čvorova, uz upotrebu spinakera.

Prije tri godine Ivica se oprostio od profesionalnog skijanja u kojem je 26 puta osvojio utrku svjetskog kupa, a ukupno 60 puta bio na pobjedničkom postolju, tome je nadodao još četiri srebrne medalje s Olimpijskih igara te zlato, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava. U skijanju je ostao i nakon karijere.

“Ponekad mi fali, ali rijetko. Nekada znam doći na neku utrku i ako je lijepo vrijeme i dobro pripremljena staza onda dobijem želju da se natječem, ali svjestan sam da je to doba prošlo i da moje koljeno više nije spremno za to. Prisjećajući se uspješne karijere naglasio je kako njegov najveći uspjeh nije neka od medalje već to što je dugo mogao skijati u rangu najboljih svjetskih skijaša. Definitivno najveći uspjeh mi je taj što sam nekoliko godina mogao nastupati u svim disciplinama i postizati odlične rezultate. Bilo bi logično da svaki sport s vremenom ide prema naprijed, ali to u skijanju nije slučaj. U skijanju mnogo stvari ide prema nazad i ono se svim silama trudi da ostane mali sport ograničen na nekoliko bogatih nacija. Ne otvara se prema novim zemljama niti prema novim tržištima, dok svi ostali sportovi rastu. Svijet je postao globalno selo i nema smisla više ni naglašavati da se stalno širi zanimanje za sportom u cijelom svijetu”, kazao je Ivica za podcast “I ja sam sportaš”.