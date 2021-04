‘Meni je teško zamisliti starog u mirovini ili općenito baš u miru. On nije čovjek koji može dugo sjediti na mjestu, štoviše, on prezire sjedenje. Sjedi isključivo kad piše i kad jede. Inače ne sjedi nikad’, ispričao je Ivica

Istinski velikan hrvatskog sporta Ante Kostelić otišao je s 82 godine u zasluženu mirovinu. Otac najbolje skijašice i skijaša u povijesti Hrvatske – Janice i Ivice Kostelića odlučio je da je vrijeme da prestane trenirati hrvatsku skijašku reprezentaciju.

Legendarni Gips bio je kovač mnogih medalja i njegovo će ime ostati upamćeno u hrvatskoj povijesti. O njegovoj karijeri za RTL je progovorio Ivica Kostelić.

“Mislim da to nije bila njegova odluka, ja vam ne želim reći ništa više o tome, ali mislim da je mogao dati još. Pa dosta je to jednostavno, da nije bilo njega, ne bi bilo ni Janice ni mene. Nije on označio samo našu karijeru. On je označio karijeru svih hrvatskih skijaša jer je pokretač tog prvog velikog vala na kojem dalje je postavljeno sve ovo što danas funkcionira kao Hrvatski skijaški savez“, rekao je Ivica u uvodu razgovora pa priznao kako mu je teško zamisliti da će Gips stvarno otići u mirovinu.

“Meni je teško zamisliti starog u mirovini ili općenito baš u miru. On nije čovjek koji može dugo sjediti na mjestu, štoviše, on prezire sjedenje. Sjedi isključivo kad piše i kad jede. Inače ne sjedi nikad”, ispričao je Ivica.

Gips i Slovenci

Prisjetio se i jedne anegdote vezane uz svog oca:

“Stari je gledao taj jedan trening tada slovenske reprezentacije na Melterer glečeru jer ga je naravno zanimalo kako to izgleda i onda je zapisao u dnevnik tu poznatu svoju rečenicu: ‘Ili sam ja toliko lud, ili su oni toliko pametni, ali ovo trening nije’. I općenito se počelo trenirati puno više i to u toj mjeri da su oni, da je jedan stari serviser koji je vidio i ovaj stari sustav rekao: ‘Ah, skijanje je bio tako lijep sport, prije nego ste se vi Kostelići pojavili i sad moramo stalno trenirati.”

“Nisam sreo temperamentniju osobu. Pun je te neke životne energije, i danas se kupa u ledenom potoku. Ja sam mu se naravno divio i divim mu se i rekao sam mu: ‘Tata kako ti to možeš izdržati, tako sa svim tim, ipak imaš godina’. A on mi je rekao poznatu rečenicu: ‘Ne postoji mladost i starost, postoji samo strast prema životu’, zaključio je Ivica.