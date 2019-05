IVANIŠEVIĆEVA IZJAVA PODIGLA PRAŠINU U SRBIJI: Hrvat pričao o najboljima, prvog tenisača svijeta nije niti spomenuo

Zapitao se poznati tabloid što je s Novakom Đokovićem

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević progovorio je za Gazzettu dello Sport o dugovječnosti Rafaela Nadala i Rogera Federera. Činjenica da je izostavio Novaka Đokovića posebno je pogodila srpske medije, točnije Alo.rs.

“Za mene uopće nije iznenađenje to što su oni i dalje u vrhu. Zaista je fantastično to što postižu sjajne rezultate u poznim godinama, ali njih dvojica su najveći igrači ikad tako da me od njih ništa ne iznenađuje”, poručio je Ivanišević.

Zaboravio Novaka

“Zaboravio na Novaka: Hrvat pričao o najboljim tenisačima ikada, a nigdje nije bilo Đokovića!”, glasi naslov teksta objavljenog u srpskom tabloidu u kojem navode i sljedeće:

“Činjenica je da i Nadal i Federer imaju više Grand Slam titula od Novaka, ali je isto tako činjenica da srpski as ima pozitivan skor protiv obojice – protiv Nadala 28-25 a protiv Federera 25-22. Uz to, Đoković je trenutačno prvi reket svijeta (Nadal je drugi, Federer na četvrtom mestu)”.