IVANIŠEVIĆEVA IZJAVA GLASNO ODJEKNULA TENISKIM KRUGOVIMA: Oglasio se problematični Australac, evo što mu je poručio

Hrvat je, doduše, rekao dosta toga pozitivnog o prozvanom tenisaču

“Bi li se nešto promijenilo da ja treniram Kyrgiosa? Puno me ljudi pita to pitanje, ali ne znam što bih rekao. Ne znam ni što bih mu rekao kao trener. Nick ima problema s autoritetom i zapravo mi se čini da je jedino rješenje da Nick bude trener Nicku. Ali naravno da bih ga volio vidjeti koncentriranog i spremnog za Grand Slam turnir da vidimo za što je zaista sposoban od prvog do zadnjeg poena”.

To je rekao Goran Ivanišević u intervjuu za francuski portal We love tennis što je izazvalo reakciju australskog tenisača. On se oglasio putem Twittera na kojem je linkao intervju i napisao: ‘Ni ja isto’.

Pojasnio je ovim putem Ivanišević zašto misli da je problematični Kyrgios odlična stvar za tenis.

Poseban tenisač

“On je poseban, ali me smeta što ima talent da bude broj 1 na svijetu, ali totalno je nepredvidljiv. Može odigrati tri luda meča i onda potpuno nestati. Ne mogu zamisliti kakva bi bila njegova karijera da je ozbiljniji”, kazao je. Progovorio je o i neslaganju Australca i Novaka Đokovića.

“Zajedno su na terenima cijele godine i svatko ima svoje stavove i nekoga koga voliš više ili manje, ali ne moraš o tome pričati javno. Ako pobijediš nekoga koga ne voliš osmjehneš mu se prilikom rukovanjai to je sasvim dovoljno”, završio je.