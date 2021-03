Đoković je bio u centru kontroverznih situacija u posljednjoj godini

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević sada radi kao trener prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića i u posljednjem medijskom istupu, u intervjuu za Tennis majors, požalio se na tretman koji Đoković ima u medijima.

Đoković je u prošloj godini ostao zapamćen po nekim kontroverznim postupcima i izjavama. Srpski tenisač bio je jedan od organizatora teniskog turnira “Adria tour” u Zadru u trenucima kada je svijetom harala pandemija koronavirusa.

Adria Tour se nije održao do kraja, prekinut je zbog slučajeva zaraze Covidom među tenisačima, a Đoković se našao na meti kritika jer ga je održao u takvoj situaciji.

‘Na ljude s Balkana uvijek se gleda drugačije’

“Sve je započelo Adria Tourom, bili su protiv njega i prije toga, ali u posljednjih godinu dana činilo mi se kao da gledam taj film Teksaški masakr motornom pilom”, rekao je pa nastavio:

“Zašto ga tako tretiraju? Vjerojatno zbog njegove prošlosti, na ljude s Balkana uvijek se gleda drugačije. Također, Novak se ne boji reći svoje mišljenje i boriti se za ciljeve u koje vjeruje.”

Đoković je prošle godine diskvalificiran s US Opena, nakon što je pogodio sutkinju lopticom u grlo, a Ivanišević smatra da su njegovi kritičari to jedva dočekali.

English version of my interview Goran Ivanišević. "They were after #Novak even before Adria Tour, but in the last year it seemed to me as if I am watching that film The Texas Chainsaw Massacre (laughs)". #Djokovic Full interview at @Tennis_Majors 👇https://t.co/mo6XzNyXxs — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 1, 2021

“Ono što se dogodilo na US Openu, kao da je svima bilo drago jer mu se dogodilo takvo sranje. U Australiji se zauzeo za svoje kolege igrače i opet – šutnimo Đokovića jer je jedini progovorio, svi ostali šute. Tijekom svoje karijere bio sam svjedok kako igrači rade sve moguće stvari, ali nitko nije imao takav tretman kao Novak”, prokomentirao je Ivanišević.

Optužbe za glumu

Đoković je nedavno osvojio prvi Grand slam godine, Australian open, unatoč tome što je imao problema s ozljedom u osmini finala.

“A onda, šlag na torti… Kako da ovo kažem? Najperfidnije, zapravo najtužnije su bile optužbe da glumi ozljedu. Zašto bi, zaboga, to učinio? Zašto bi se najbolji igrač svijeta pretvarao da je ozlijeđen, a u tom je trenutku vodio s dva seta. Kad je ozlijeđen neki drugi vrhunski igrač, smatra se herojskim činom da čak i zakorače na teren. Ali kad je Novak, on se pretvara”, rekao je Ivanišević.

“People underestimated his serve through the years. His serve let him out of trouble a lot of times in his career.” Goran Ivanisevic on @DjokerNole whose triumph in Melbourne was borne of resilience, brilliant serving and returning .https://t.co/6VaAvIIF90 — Courtney Walsh (@walshcee) February 22, 2021

“Novak se nekako uspijeva nositi sa svim tim. A ta ozljeda se dogodila u trećem kolu, ne kada se turnir približavao kraju. Trebale su mu još četiri pobjede, i to ne protiv nekih nepoznatih igrača: Miloš Raonić, pa Aleksandar Zverev i Aslan Karatsev nisu slučajno stigli do polufinala. Na kraju je igrao protiv Daniila Medvedeva, koji je najbolji na svijetu u posljednja tri mjeseca. To je nevjerojatno”, zaključio je.