IVANIŠEVIĆEV INTERVJU ODJEKNUO SRBIJOM: ‘Đokoviću ste iskopali grob, ali on je balkanska glava i znao sam da će se vratiti’

Nakon niza pretrpljenih kritika svjetski broj jedan vratio se u velikom stilu

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević s velikom pozornošću prati događaje na ovogodišnjem Roland Garrosu. U razgovori za Kurir otkrio je da je prema njemu Nadal blagi favorit, ali kako bi volio da Đoković osvoji naslov.

“Gledajući dosadašnje mečeve Noleta na Roland Garrosu, to vam je kao da se utrkuju Ferrari i Jugo. Ide Jugo, ali se raspadne, dok Ferrari ide dalje i ne zaustavlja se. To je sada Novak u odnosu na druge. S nevjerojatnom mirnoćom igra, vidi se da je spreman. U glavi je totalno čist i točno zna što hoće. Kad je takav, onda je najjači i nitko mu se ne može približiti”, kazao je. Međutim, dodao je da je Španjolac Rafael Nadal također u odličnoj formi.

Rafa i Nole favoriti

“Moje mišljenje je da samo njih dvojica mogu osvojiti Roland Garros. Tko će osvojiti, ja bih ovako to povezao. Rafa je blagi favorit, ali bih volio da Đoković ponovo podigne pehar. U stvari, tako moje srce kaže“, istaknuo je pa je još malo govorio o srpskom tenisaču.

”Prvo, jako mi je drago da se ponovo vratio na vrh. Svi su ga već pokopali kad mu se dogodila ona ozljeda, pa i vi u Srbiji. Sve sam pratio, napravili ste mu ‘grob’, ušli ste u razne teorije zavjere, što se događa s njim, povezivali ste ga s nekim čudnim stvarima. Pitali ste se jede li meso, kako se hrani, zašto je smršavio… Ja sam uvijek znao da će se vratiti, to je balkanska glava, jak je on, prije svega mentalno, jer da nije tako, ne bi osvojio toliko Grand Slamova. Malo je u jednom periodu skrenuo s puta, što je možda i normalno, ali sada ponovo dominira tenisom“, poručio je Ivanišević te je dodao kako vjeruje da Đoković može srušiti Federera po broju osvojenih Grand Slamova.

”Nole želi oboriti Federerov rekord, a kad on nešto želi, to i ostvari. To je dosad pokazao bezbroj puta. Pravi je on, svaka njemu čast za sve što je uradio za sebe, ali i za svoju zemlju“, završio je Ivanišević.