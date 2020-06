Osvajač Wimbledona smatra da u sportu nema mjesta za mržnju i ljubomoru

Legendarni hrvatski tenisač Goran dao je veliki intervju za Al Jazeeru Balkans u kojem se osvrnuo na predstojeći turnir u Zadru, a na kojem on ima ulogu direktora. Riječ je o turniru u sklopu Adria Toura kojeg je pokrenuo Novak Đoković. Ivanišević smatra da je to izvrsna prilika da se pošalje poruka svima u regiji.

“Mi pričamo isti jezik, mentalitet nam je isti, a nekada smo bili i jedna zemlja. Sad smo se svi raštrkali. U sportu nema mjesta za mržnju i ljubomoru. Puno je nogometaša koji igraju u istim klubovima pa se podržavaju. Tenis je individualni sport, ali opet je lijepo vidjeti kada dođeš na jedan veliki turnir, dvadeset Balkanaca u svlačionici, jedan drugoga podržavaju, treniraju. Kada igraju meč, tih sat, dva svatko hoće pobijedi, ali poslije su opet prijatelji. Sljedećeg dana opet treniraju, tako da ovo je odlična stvar i naravno da je sport jedini koji sve može približiti i ujediniti, da se odnosi postave na normalan nivo, kakav bi inače trebali biti”, rekao je Ivanišević.

Dodao je kako poziv Novaka Đokovića da se priključi njegovom tomu jednostavno nije mogao odbiti.

Što ga može naučiti?

“Pa, to je isto kao da sam nogometni trener i zove me Real Madrid. Odmah se kreće, pješice. Novak Đoković se ne odbija. Navikao sam živjeti s pritiskom i bilo bi dosadno da je sve u redu. Što mogu naučiti Novaka? On je osoba koja stalno želi napredovati. Stalno se priča i gleda kako možemo usavršiti njegovu igru. I zato su njih trojica Đoković, Nadal i Federer tu gdje jesu. Jer se ne plaše učiti i napredovati, prihvaćaju savjete. Zato je jako interesantno i lako raditi. Naravno, može se nešto popraviti. Drugi servis mu je puno jači. Nisam mu ja rekao serviraj 190 km/h drugi servis. Malo smo radili na toj tehnici. Ima samopouzdanje i sada servis ide 180 ili 190 km/h na važnu loptu. Uvijek tu ima mjesta za napredovanje. Novak želi da ga pamte kao najboljeg igrača svih vremena. Želi srušiti sve rekorde”; kazao je i dodao kako smatra da ej vo bila godina u kojoj je Đoković mogao uzeti sva četiri Grand Slama.

“Ne da je imao priliku, već će to i realizirati. Ja se iskreno nadam da će ova korona nestati. On je doveo svoje tijelo na jedan nivo kada mu je teško parirati, a njegov tenis u svim segmentima je bio sjajan. Mislim da je on jedini koji je mogao osvojiti kalendarski Grand Slam. Ovo je po mom mišljenju bila ta godina. Jedino je Roland Garros problem. Svi pričaju o Nadalu, ali ja sam se više bojao Dominica Thiema koji je nezgodniji tenisač. Nadal ne voli igrati protiv Novaka. Korona je usporila sve, ali sigurno on će rekorde srušiti. Jer je spreman i napaljen”, završio je.